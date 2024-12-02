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Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

2 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 2 грудня 2024 року
Працівник металургійного заводу. Фото: ey.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Сплави заліза з вмістом вуглецю вище 2,14% відносять до чорних металів. Ці матеріали широко застосовуються в різних промислових сферах, включаючи будівництво, судно- і машинобудування, виготовлення побутової техніки та багатьох інших. Переробка чорних металів є популярною завдяки її екологічним перевагам — сприяє скороченню обсягів відходів та дозволяє отримувати додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у грудні.

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Цікаві факти про чорні метали

Сталеливарна промисловість пройшла довгий шлях, відколи невеликі плавильні печі, керовані кількома людьми, могли випускати лише 10 кілограмів металу. Сьогодні сучасні металургійні підприємства здатні виробляти до 1 мільйона тонн сталі на рік.

Археологічні знахідки вказують на те, що людство почало виробляти сталь ще у XIII столітті. Як і багато інших великих відкриттів, її було створено випадково: залізо довго утримувалося у вугільних печах з високим вмістом вуглецю — важливого елемента сталі. Цей процес надав металу велику міцність, твердість та довговічність.

Ейфелева вежа складається з 18 038 металевих елементів, включаючи 7300 тонн кованого заліза, з'єднаних приблизно 2,5 мільйонами заклепок. Спочатку її колір змінювався природно, що було пов'язано з процесами окислення заліза, та надавало конструкції червонувато-коричневого відтінку. Пізніше вежу неодноразово перефарбовували для захисту від корозії та естетичного вигляду.

Залізо становить основу більшості метеоритів, іноді сягаючи до 90% їхнього складу. Воно буває у вигляді чистого металу або сплавів з нікелем. Метеорити народжуються з уламків зірок, що вибухнули, або формуються в результаті зіткнень планет.

У ХХ столітті світове виробництво сталі становило близько 189 мільйонів тонн. До кінця 2019 року цей показник зріс у десять разів, сягнувши вражаючих 1,869 мільярда тонн.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин підкреслив, що війна завдала руйнівного удару по металургійній галузі України, вивівши з ладу дві третини її виробничих потужностей. Якщо 2021 року українські підприємства випустили 21 мільйон тонн чавуну, то 2023 року обсяги скоротилися до 6 мільйонів тонн. Аналогічне різке зниження зафіксовано у виробництві сталі.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022-му цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — зазначив експерт.

Крім того, Пендзин зазначив, що російська агресія суттєво обмежила експорт української металургійної продукції.

Ціни на чормет в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 7 грн;

Вінницька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6 грн;

Волинська область — від 5 до 7 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Кіровоградська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 6 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумська область — від 4,5 до 6,5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки в листопаді коштує мідь в Україні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та латунь.

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