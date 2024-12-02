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Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

2 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 2 декабря 2024 года
Работник металлургического завода Фото: ey.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Сплавы железа с содержанием углерода выше 2,14% относятся к черным металлам. Эти материалы находят широкое применение в различных промышленных областях, включая строительство, судо- и машиностроение, изготовление бытовой техники и многих других. Переработка черных металлов популярна благодаря ее экологическим преимуществам — способствует сокращению объемов отходов и позволяет получать дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в декабре.

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Интересные факты о черных металлах

Сталелитейная промышленность прошла долгий путь, когда небольшие плавильные печи, управляемые несколькими людьми, могли выпускать всего 10 килограммов металла. Сегодня современные металлургические предприятия способны производить до 1 миллиона тонн стали в год.

Археологические находки указывают, что человечество начало производить сталь еще в XIII веке. Как и многие другие крупные открытия, она была создана случайно: железо долго удерживалось в угольных печах с высоким содержанием углерода — важного элемента стали. Этот процесс придал металлу большую прочность, жесткость и долговечность.

Эйфелева башня состоит из 18 038 металлических элементов, включая 7300 тонн кованого железа, соединенных примерно 2,5 миллиона заклепок. Первоначально ее цвет менялся естественно, что было связано с процессами окисления железа и придавало конструкции красновато-коричневого оттенка. Позже башню неоднократно перекрашивали для защиты от коррозии и эстетичного вида.

Железо составляет основу большинства метеоритов, иногда достигая 90% их состава. Она бывает в виде чистого металла или сплавов с никелем. Метеориты рождаются из взорвавшихся обломков звезд или формируются в результате столкновений планет.

В ХХ веке мировое производство стали составило около 189 миллионов тонн. К концу 2019 года этот показатель вырос в десять раз, достигнув впечатляющих 1,869 миллиарда тонн.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что война нанесла разрушительный удар по металлургической отрасли Украины, выведя из строя две трети ее производственных мощностей. Если в 2021 году украинские предприятия выпустили 21 млн тонн чугуна, то в 2023 году объемы сократились до 6 млн тонн. Аналогичное резкое понижение зафиксировано в производстве стали.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — отметил эксперт.

Пендзин отметил, что российская агрессия существенно ограничила экспорт украинской металлургической продукции.

Цены на чермет в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Кировоградская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумская область — от 4,5 до 6,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, алюминий и латунь.

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