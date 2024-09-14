Цены на черный металл в Украине по состоянию на 14 сентября 2024 года

Отлив металла. Фото: rapidcastings.com

За прошедшую неделю цены на черный металл в Украине почти не изменились, однако сдача металлолома остается выгодной. Основные причины — стабильный спрос со стороны металлургических заводов и отсутствие значительных колебаний на рынке сырья, что гарантирует выгодные условия для сдатчиков.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.

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Как выгодно сдать чермет на лом

Сдать черный металл на лом выгодно можно в специализированные пункты приема, где принимают металлические изделия для последующей переработки. Прежде всего, следует исследовать рынок и найти пункты, предлагающие лучшие цены за тонну металла. Цены на черный металл могут варьироваться в зависимости от региона, спроса и качества материала, поэтому важно узнать текущие условия на рынке. Некоторые пункты также могут предоставлять дополнительные услуги, такие как транспортировка крупных партий металлолома.

Чтобы сдать черный металл максимально выгодно, следует разделить его на категории: металлические изделия, которые могут содержать примеси, часто оцениваются ниже. Очищенный металл без ржавчины или загрязнений может стоить больше. Кроме того, металлические конструкции больших размеров следует демонтировать для упрощения транспортировки. Еще один важный аспект — это законность и правильность документации. Выбор надежного пункта приема гарантирует вам не только выгодную цену, но и соответствие всем законодательным требованиям.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположено на востоке страны и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 6 грн;

Сумская область — от 3,5 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит медь в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и алюминий.