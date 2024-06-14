Цены на металлолом в Украине по состоянию на 14 июня 2024 года.

Работник на плавильном заводе. Фото: Bloomberg

Сейчас в Украине наблюдаются стабильно высокие цены на металлолом, в частности, на черный металл. Это создает выгодные условия для сдачи лома на переработку, что может быть выгодно тем, кто имеет ненужный металлолом.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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Для получения самой выгодной цены за лом черного металла можно обратиться к нескольким потенциальным покупателям и металлоломным предприятиям. Рекомендуется обратиться к крупным металлургическим заводам или компаниям, специализирующимся на переработке черного металла.

Также можно воспользоваться услугами посредников или посетить металлоломные пункты, где цены могут отличаться в зависимости от региона и условий продаж. Важно провести исследование рынка и сравнить цены в разных местах для получения выгодного предложения.

Ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес во всех отраслях украинской экономики, в частности в металлургии. Однако разговоры о привлечении иностранных инвестиций в возобновление украинской металлургической промышленности будут актуальны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — сказал он.

Эксперт добавил, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 5 грн до 7 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 6 грн;

Львовская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4 до 7 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 7 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Черновицкая область — от 4,5 грн до 7,5 грн;

Черниговская область — от 5 грн до 8 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в июне. Еще мы собрали цены на золото, медь и латунь.

Также мы писали, что в Украине в мае выросла инфляция на потребительском рынке. Согласно этим данным уровень базовой инфляции предыдущего месяца по сравнению с апрелем составил 0,3%, с начала текущего года — 2,8%.