Ціни на металобрухт чорного металу в Україні станом на 4 червня 2024 року

Відливання металу. Фото: omahasteel.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Сплави на основі заліза із вмістом вуглецю понад 2,14% називаються чорними металами. Ці матеріали широко застосовуються у різних промислових галузях, таких як будівництво, судно та машинобудування, виробництво побутової техніки та багатьох інших. Популярність переробки чорних металів пояснюється екологічною користю цього процесу. Здавання металів у пункти приймання брухту допомагає зменшити кількість відходів та приносить додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у червні.

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Цікаві факти про сталь

Сталеливарна промисловість зросла з давніх-давен, коли кілька людей могли експлуатувати невелику піч потужністю 10 кілограмів. Деякі сучасні металургійні заводи виробляють близько 1 мільйона тонн сталі на рік.

Археологи знаходять свідчення, що людство виробляло сталь починаючи з 13 століття. Як і багато інших винаходів, сталь, ймовірно, з'явилась за щасливою випадковістю: залізо надто довго знаходилося у вугільних печах, що містять високий рівень вуглецю, який є компонентом сталі. Вуглець зробив залізо міцнішим, твердішим і довговічнішим.

Щоденне виробництво сталі астрономічно велике. Для порівняння: світового виробництва сталі за один день вистачить, щоб збудувати 548 Ейфелевих веж.

Сталь — матеріал, що найбільше переробляється на Землі. Його можна переробляти протягом 150 років після першого виробництва.

Легендарні клинки з дамаської стали відомі своєю винятковою міцністю та гостротою. Ці мечі були виготовлені в тигельній техніці та високо цінувалися воїнами та правителями Близького Сходу. За легендою, меч з дамаської сталі легко міг прорізати пасмо волосся або шматок шовку. Унікальні візерунки на крайці, відомі як дамаскування, були створені шляхом комбінування різних марок сталі та травлення кислотою поверхні.

Яка зараз ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на чормет в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду та стану брухту:

Київська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 3 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 6 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та алюміній.

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