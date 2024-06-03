Ціна за 1 г золота в Україні станом на третє червня 2024 року

Злитки золота. Фото: Bloomberg

На початку червня ціна на золото в Україні підвищилася. Це стало результатом збільшеного інтересу до безпечних активів через геополітичні нестабільності та зростання напруженості на світових ринках.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні на початку червня.

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Цікаві факти про золото

Золото — метал, який привертає увагу людей вже тисячоліття. Ось декілька цікавих фактів про цей дорогоцінний метал:

Астронавти не можуть носити золоті прикраси в космосі, оскільки в умовах невагомості їхня кров може почати кипіти від тепла, що випромінює золото.

Золото використовується у кіноіндустрії. Тонка плівка золота товщиною всього у 0,000000127 метра використовується для створення ефекту міцного блиску на екрані.

Цей дорогоцінний метал також використовується у медицині для лікування раку. Золоті наночастинки можуть бути використані для доставки ліків безпосередньо до уражених клітин, зменшуючи побічні ефекти.

Ще одним цікавим фактом про золото є те, що воно має унікальні оптичні властивості. Тонка плівка золота може бути так прозорою, що світло може проходити через неї, але водночас вона відбиває видиме світло, створюючи золотистий відтінок. Це дозволяє використовувати золото в оптичних дзеркалах та захисних шарах на космічних апаратах.

Найбільший золотий предмет — це купол, виготовлений з 80 кг чистого золота, який прикрашає вершину мечеті в Абу-Дабі.

Де можна дорожче здати золото

Для здачі золота за високою ціною варто розглянути кілька варіантів:

Ломбарди та золоті пункти обміну . Вони можуть запропонувати вигідні умови, але варто перевірити репутацію закладу та нехай золото виміряють перед вами.

. Вони можуть запропонувати вигідні умови, але варто перевірити репутацію закладу та нехай золото виміряють перед вами. Ювелірні салони . Деякі ювеліри можуть приймати золото в обмін на вироби або виплату грошей за грам. Важливо заздалегідь домовитися про умови.

. Деякі ювеліри можуть приймати золото в обмін на вироби або виплату грошей за грам. Важливо заздалегідь домовитися про умови. Банки. Деякі банки приймають золото, але ціни можуть бути менш вигідними порівняно з ломбардами.

Деякі банки приймають золото, але ціни можуть бути менш вигідними порівняно з ломбардами. Онлайн-платформи. Інтернет-сервіси, які купують та продають дорогоцінні метали, можуть запропонувати конкурентні ціни.

Важливо порівняти умови та обрати найвигідніший варіант для вас.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 011,48 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 002,45 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 981,37 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 992,80 грн/грам.

375 проба: 1 118,01 грн/грам.

500 проба: 1 490,69 грн/грам.

583 проба: 1 738,14 грн/грам.

585 проба: 1 744,10 грн/грам.

750 проба: 2 236,03 грн/грам.

900 проба: 2 683,23 грн/грам.

916 проба: 2 730,93 грн/грам.

958 проба: 2 856,15 грн/грам.

999 проба: 2 978,39 грн/грам.

999,9 проба: 2 981,07 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 980 грн/грам.

375 проба: 1 270 грн/грам.

500 проба: 1 725 грн/грам.

583 проба: 1 900 грн/грам.

585 проба: 1 915 грн/грам.

750 проба: 2 325 грн/грам.

900 проба: 3 025 грн/грам.

916 проба: 3 120 грн/грам.

958 проба: 3 310 грн/грам.

999 проба: 3 325 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та алюміній.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.