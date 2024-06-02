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Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту у червні

2 червня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 2 червня 2024 року
Виплавка металу. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На початку червня ціни на брухт латуні в Україні почали знижуватися. Падіння вартості спричинене зменшенням попиту на міжнародних ринках та збільшенням пропозиції вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

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Куди можна вигідно здати латунь на брухт

Вигідно здати брухт латуні можна у такі місця:

  • Пункти прийому металобрухту — шукайте місцеві пункти, які пропонують конкурентні ціни.
  • Металургійні підприємства — великі підприємства часто мають власні пункти прийому брухту і можуть запропонувати вищу ціну.
  • Спеціалізовані компанії — деякі компанії спеціалізуються на прийомі кольорових металів і можуть запропонувати вигідні умови.
  • Онлайн-платформи та сервіси — використовуйте онлайн-сервіси для пошуку найкращих цін і умов для здачі латуні.

Завжди варто порівняти кілька пропозицій, щоб отримати найвигіднішу ціну.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 120 до 150 грн;
  • Вінницька область — від 130 до 165 грн;
  • Волинська область — від 120 до 140 грн;
  • Дніпропетровська область — від 110 до 135 грн;
  • Житомирська область — від 110 до 140 грн;
  • Закарпатська область — від 110 до 145 грн;
  • Запорізька область — від 120 до 150 грн;
  • Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;
  • Кіровоградська область — від 100 до 135 грн;
  • Львівська область — від 110 до 145 грн;
  • Миколаївська область — від 120 до 140 грн;
  • Одеська область — від 120 до 160 грн;
  • Полтавська область — від 130 до 160 грн;
  • Рівненська область — від 120 до 140 грн;
  • Сумська область — від 105 до 125 грн;
  • Тернопільська область — від 105 до 130 грн;
  • Харківська область — від 120 до 140 грн;
  • Хмельницька область — від 120 до 145 грн;
  • Черкаська область — від 120 до 160 грн;
  • Чернівецька область — від 110 до 130 грн;
  • Чернігівська область — від 100 до 110 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідьчормет та алюміній.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.

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