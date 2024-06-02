Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 2 червня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Bloomberg

На початку червня ціни на брухт латуні в Україні почали знижуватися. Падіння вартості спричинене зменшенням попиту на міжнародних ринках та збільшенням пропозиції вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.

Читайте також:

Куди можна вигідно здати латунь на брухт

Вигідно здати брухт латуні можна у такі місця:

Пункти прийому металобрухту — шукайте місцеві пункти, які пропонують конкурентні ціни.

Металургійні підприємства — великі підприємства часто мають власні пункти прийому брухту і можуть запропонувати вищу ціну.

Спеціалізовані компанії — деякі компанії спеціалізуються на прийомі кольорових металів і можуть запропонувати вигідні умови.

Онлайн-платформи та сервіси — використовуйте онлайн-сервіси для пошуку найкращих цін і умов для здачі латуні.

Завжди варто порівняти кілька пропозицій, щоб отримати найвигіднішу ціну.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у червні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 150 грн;

Вінницька область — від 130 до 165 грн;

Волинська область — від 120 до 140 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 135 грн;

Житомирська область — від 110 до 140 грн;

Закарпатська область — від 110 до 145 грн;

Запорізька область — від 120 до 150 грн;

Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 135 грн;

Львівська область — від 110 до 145 грн;

Миколаївська область — від 120 до 140 грн;

Одеська область — від 120 до 160 грн;

Полтавська область — від 130 до 160 грн;

Рівненська область — від 120 до 140 грн;

Сумська область — від 105 до 125 грн;

Тернопільська область — від 105 до 130 грн;

Харківська область — від 120 до 140 грн;

Хмельницька область — від 120 до 145 грн;

Черкаська область — від 120 до 160 грн;

Чернівецька область — від 110 до 130 грн;

Чернігівська область — від 100 до 110 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та алюміній.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.