Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 2 червня 2024 року

Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг металобрухту у червні
На початку червня ціни на брухт латуні в Україні почали знижуватися. Падіння вартості спричинене зменшенням попиту на міжнародних ринках та збільшенням пропозиції вторинної сировини.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у червні.
Куди можна вигідно здати латунь на брухт
Вигідно здати брухт латуні можна у такі місця:
- Пункти прийому металобрухту — шукайте місцеві пункти, які пропонують конкурентні ціни.
- Металургійні підприємства — великі підприємства часто мають власні пункти прийому брухту і можуть запропонувати вищу ціну.
- Спеціалізовані компанії — деякі компанії спеціалізуються на прийомі кольорових металів і можуть запропонувати вигідні умови.
- Онлайн-платформи та сервіси — використовуйте онлайн-сервіси для пошуку найкращих цін і умов для здачі латуні.
Завжди варто порівняти кілька пропозицій, щоб отримати найвигіднішу ціну.
Яка ситуація з металургією в Україні
За словами економіста Андрія Новака, іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, особливо металургії. Однак він зазначає, що говорити про іноземні інвестиції у відновлення української металургії можна буде лише після перемоги України.
"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.
Експерт також наголосив, що для повоєнного відновлення української металургійної промисловості знадобляться інвестиції у розмірі десятків мільярдів доларів.
Ціни на латунь в Україні у червні
Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 120 до 150 грн;
- Вінницька область — від 130 до 165 грн;
- Волинська область — від 120 до 140 грн;
- Дніпропетровська область — від 110 до 135 грн;
- Житомирська область — від 110 до 140 грн;
- Закарпатська область — від 110 до 145 грн;
- Запорізька область — від 120 до 150 грн;
- Івано-Франківська область — від 120 до 140 грн;
- Кіровоградська область — від 100 до 135 грн;
- Львівська область — від 110 до 145 грн;
- Миколаївська область — від 120 до 140 грн;
- Одеська область — від 120 до 160 грн;
- Полтавська область — від 130 до 160 грн;
- Рівненська область — від 120 до 140 грн;
- Сумська область — від 105 до 125 грн;
- Тернопільська область — від 105 до 130 грн;
- Харківська область — від 120 до 140 грн;
- Хмельницька область — від 120 до 145 грн;
- Черкаська область — від 120 до 160 грн;
- Чернівецька область — від 110 до 130 грн;
- Чернігівська область — від 100 до 110 грн.
Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у червні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та алюміній.
Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.
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