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В Україні злетіли ціни на низку овочів — що подорожчало у червні

3 червня 2024 12:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни у червні — в Україні стрімко дорожчають овочі
Овочевий магазин. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На полицях українських магазинів злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.

Такі дані оприлюднив портал з моніторингу цін "Мінфін".

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Вартість картоплі на початку літа

Згідно з даними аналітиків, у країні суттєво підвищилася вартість картоплі, капусти та цибулі. Порівняно з попереднім місяцем ціна на деякі з них зросла на 15 грн.

Зокрема, підвищилась вартість молодої картоплі. У червні коштує 60,66 грн/кг, а в травні продавали за 53,49 грн/кг. Водночас у супермаркетах ціни відрізняються: у магазинах "Метро" коштує 57,10 грн/кг, в "Новусі" — 64,89 грн/кг.

 

ціни на картоплю
Ціни на картоплю. Джерело: Мінфін

Ціна на капусту у червні

Також зросли ціни на капусту. Вартість білокачанної підвищилась з 15,21 грн/кг до 23,50 грн/кг. Натомість молода подешевшала з 28,85 грн/кг у травні до 14,09 грн/кг — у червні.

 

ціни на капусту
Ціни на капусту. Джерело: Мінфін

Вартість цибулі влітку

Окрім того, підскочила ціна цибулю. У травні в середньому коштувала 30,14 грн/кг, а в червні — 45,00 грн/кг. Вартість молодої цибулі знизилася в ціні до 39,99 грн/кг. У травні її продавали по 48,26 грн/кг. Подешевшала і синя цибуля, однак вартість залишається високою — 92,10 грн/кг.

 

ціни на цибулю
Ціни на цибулю. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, у червні 2024 року на українських ринках почала знижуватися вартість полуниці. Зараз кілограм солодкої ягоди коштує на 26 гривень дешевше.

Також ми писали, що в Україні уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

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