Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 1 червня 2024 року

Сталеливарний завод. Фото: Bloomberg

Ціни на брухт алюмінію на початку червня залишаються стабільними, завдяки збереженню балансу між попитом та пропозицією на ринку. Відсутність значних коливань у світових цінах на алюміній також сприяє стабільності внутрішніх цін.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 1 червня.

Читайте також:

Куди можна вигідно здати алюміній на брухт

Для того щоб здати алюмінієвий брухт найвигідніше, варто звернутися до спеціалізованих пунктів прийому вторинної сировини. Такі пункти мають встановлені конкурентні ціни за кілограм брухту і зазвичай готові викупити алюміній у будь-якій кількості. Крім того, такі пункти зазвичай приймають інші види металобрухту, що може бути зручно, якщо у вас також є інші металеві відходи.

Якщо у вас є значна кількість алюмінієвого брухту, ви можете розглянути можливість співпраці з металобрухтовими підприємствами. Там зазвичай здатні приймати великі партії металобрухту і можуть навіть забрати його у вас на об'єкті. Крім того, вони можуть запропонувати вам додаткові послуги, такі як сортування або переробка брухту.

Інша можливість — відправити алюмінієвий брухт на переробку безпосередньо на заводи. Це може бути вигідним у випадку великих обсягів брухту, оскільки заводи зазвичай готові придбати великі партії металобрухту за вигідними цінами. Однак цей варіант може бути менш зручним, оскільки ви повинні будете організувати транспортування брухту до заводу.

Яка ситуація з металургією в Україні

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що в Україні наразі єдиним великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, є завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. За його словами, більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Він також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у червні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 65 до 80 грн;

Вінницька область — від 45 до 60 грн;

Волинська область — 40 до 60 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 70 грн;

Житомирська область — від 40 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 60 грн;

Запорізька область — від 40 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 35 до 55 грн;

Миколаївська область — від 40 до 60 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 65 грн;

Рівненська область — від 45 до 60 грн;

Сумська область — від 35 до 55 грн;

Тернопільська область — від 40 до 65 грн;

Харківська область — від 45 до 65 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 45 до 65 грн;

Чернівецька область — від 40 до 50 грн;

Чернігівська область — від 45 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, чормет та латунь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.