Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 4 июня 2024 года

Отливка металла. Фото: omahasteel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сплавы на основе железа с содержанием углерода более 2,14% называются черными металлами. Эти материалы широко используются в различных промышленных отраслях, таких как строительство, судно и машиностроение, производство бытовой техники и многих других. Популярность переработки черных металлов объясняется экологической пользой этого процесса. Сдача металлов в пункты приема лома помогает уменьшить количество отходов и приносит дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в июне.

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Интересные факты о стали

Сталелитейная промышленность выросла с давних времен, когда несколько человек могли эксплуатировать небольшую печь мощностью 10 килограммов. Некоторые современные металлургические заводы производят около 1 млн тонн стали в год.

Археологи находят свидетельства, что человечество производило сталь начиная с 13 века. Как и многие другие изобретения, сталь, вероятно, появилась по счастливой случайности: железо слишком долго находилось в угольных печах, содержащих высокий уровень углерода, который является компонентом стали. Углерод сделал железо более крепким, твердым и долговечным.

Ежедневное производство стали астрономически велико. Для сравнения: мирового производства стали за один день достаточно, чтобы построить 548 Эйфелевых башен.

Сталь — наиболее перерабатываемый материал на Земле. Его можно перерабатывать в течение 150 лет после первого производства.

Легендарные клинки из дамасской стали известны своей исключительной крепостью и остротой. Эти мечи были изготовлены в тигельной технике и высоко ценились воинами и правителями Ближнего Востока. По легенде, меч из дамасской стали легко мог прорезать прядь волос или кусок шелка. Уникальные узоры на кромке, известные как дамаскировка, были созданы путем комбинирования различных марок стали и пищеварения кислотой поверхности.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Эксперт также подчеркнул, что для послевоенного обновления украинской металлургической промышленности понадобятся инвестиции в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в июне

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черновицкая область — от 3,5 до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июне. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

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