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Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

12 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 11 ноября 2024 года
Работник металлургического завода. Фото: kyivindependent.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы, к которым относятся сталь, чугун и ферросплавы, являются сплавами железа с углеродом и разными добавками. Их прочность, пластичность, ковкость, хорошая свариваемость и износостойкость сделали эти материалы незаменимыми в строительстве и промышленности. Металлоконструкции, детали машин, оборудования и трансформаторы — лишь часть создаваемой на их основе продукции. Переработка черных металлов не только помогает экономить природные ресурсы и снижать нагрузку на экологию, но может приносить хороший доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в ноябре.

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Интересные факты о черных металлах

Сталеварная промышленность — одна из ключевых отраслей мировой экономики, существующая более 2000 лет. За это время она пережила многие кризисы, но постоянно восстанавливалась и продолжала развиваться. Сегодня эта отрасль занимает ведущие позиции в мировой промышленности, обеспечивая рабочие места для более чем 2 миллионов человек во всем мире.

Сталь — это сплав, состоящий преимущественно из железа с добавлением небольшого количества углерода и других элементов. Однако, в отличие от чистого железа, сталь почти в тысячу раз прочнее. Даже небольшое количество углерода значительно повышает ее прочность на разрыв, что делает эти сплавы намного прочнее железа.

В 1930 году в Нью-Йорке был построен небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, ставший на тот момент самым высоким зданием в мире и символом технического прогресса. Для его каркаса было использовано более 80 тысяч тонн стали, а прочность и надежность этого материала сделали возможным возведение такого грандиозного сооружения.

Красный цвет Марса обусловлен присутствием железа, а точнее ржавчины. Оксид железа, часто встречающийся на планете в виде пыли, песка, камней и в составе горных пород, придает поверхности ее характерный оттенок. Этот минерал имеет красный цвет, потому что поглощает синий спектр видимого света. Когда свет достигает поверхности Марса, он отражается назад, но синий свет поглощается оксидом железа и до наблюдателя преимущественно доходит красный оттенок.

Большинство стальных изделий и конструкций производят не из первичной стали, а из переработанного сырья. По статистике уровень переработки стали в мире составляет около 60%.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война нанесла тяжелый удар по украинской металлургии, разрушив около двух третей производственных мощностей. К примеру, если в 2021 году предприятия Украины выпустили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 миллионов тонн.

Существенное падение наблюдается и в производстве стали. Пендзин также подчеркнул, что из-за российского вторжения экспорт украинской металлургической продукции значительно снизился.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 67 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Сумская область — от 4,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

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