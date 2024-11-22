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Цены на чермет — сколько стоит металлолом в конце ноября

22 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на черный металл в Украине по состоянию на 22 ноября 2024 года
Рабочий в литейном цехе. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на черный металл в Украине в конце ноября остаются стабильными, что делает сдачу металлолома выгодной для тех, кто планирует его реализацию. Факторы стабильности цен включают ограниченное количество предложений на рынке, что позволяет удерживать высокий спрос на металлолом, а также уровень мировых цен на металл, поддерживающий текущую ситуацию в Украине.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине 22 ноября.

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Интересные факты о чермете

Черный металл или чермет является одним из важнейших видов металла, используемого в металлургической промышленности. Он включает черный металлолом, состоящий из старой, ненужной или поврежденной продукции, которая может быть переработана и использована для производства нового металла. Все подержанные автомобили, строительные конструкции, бытовые приборы, даже подержанные трубы — это потенциальный источник для получения чермета.

Интересно, что процесс переработки чермета значительно энергоэффективнее производства металла из руды. При переработке в металлургических печах можно сэкономить до 70% энергии, что делает этот процесс более выгодным и экологически чистым. Кроме того, благодаря вторичному использованию металлов уменьшается потребность в добыче новых руд, что помогает сохранять природные ресурсы и снижает экологическую нагрузку на планету.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война нанесла тяжелый удар по украинской металлургии, разрушив около двух третей производственных мощностей. К примеру, если в 2021 году предприятия Украины выпустили 21 миллион тонн чугуна, то в 2023 году этот показатель сократился до 6 миллионов тонн.

Существенное падение наблюдается и в производстве стали. Пендзин также подчеркнул, что из-за российского вторжения экспорт украинской металлургической продукции значительно снизился.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022 этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Житомирская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Волынская область — от 5 до 6,5 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 6,5 грн;
  • Полтавская область — от 4грн до 6 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4,5 грн до 5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Черкасская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 4 грн до 5,5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, золото и алюминий.

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