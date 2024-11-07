Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября arrow

Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

7 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 7 ноября 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В начале ноября цены на черный металл в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи металлолома. Такое ценовое постоянство обусловлено рядом факторов, способствующих поддержанию спроса на черный металл, обеспечивая дополнительные выгоды для тех, кто планирует реализовать сырье.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале ноября.

Читайте также:

Интересные факты о чермете

Черный металлолом (чермет) является важным ресурсом для перерабатывающей промышленности, и его роль в мировой экономике и экологии трудно переоценить. Вот несколько интересных фактов об этом материале:

  • Чермет — основа стальной промышленности. Металлолом составляет около 40% от сырья, используемого для производства стали в мире.
  • Переработка металлолома экономит энергию. Для плавления чермета требуется гораздо меньше энергии, чем для изготовления стали из руды, что делает этот процесс более экологически чистым.
  • Украина среди лидеров экспорта. Наша страна является одним из ведущих экспортеров черного металла в мире, поставляя значительные объемы на международные рынки, в частности в Европу и Турцию.
  • Чермет способствует устойчивому развитию. Благодаря переработке металлолома уменьшается потребность в добыче новых полезных ископаемых, что положительно влияет на окружающую среду.
  • Стоимость зависит от чистоты. Чистый лом без примесей имеет значительно более высокую цену, поскольку его легче перерабатывать в новые изделия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, вопрос восстановления металлургической промышленности в Украине можно будет рассматривать только после завершения войны и обеспечения надлежащего уровня безопасности. Эксперт также подчеркнул, что в нынешних условиях Украина уже приступила к импорту некоторых видов черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 5,5 грн до 7 грн;
  • Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Днепропетровская область — от 5 грн до 7,5 грн;
  • Житомирская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Волынская область — от 5 до 7 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
  • Сумская область — от 3 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;
  • Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;
  • Черновицкая область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в ноябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.

металлолом цены в Украине металл вторичная переработка деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

07:01 ПриватБанк уточнил, кто из бойцов имеет право на кредитные льготы

06:45 Пушич перенес с Бондаренко на себя вину за гол Шахтеру

06:43 Посол Канады рассказала подробности о возвращении украинцев из РФ

06:40 Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября

06:30 Кто выдает мобилизационное распоряжение

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине выросли цены на подсолнечник — сколько стоит зерно

06:22 ТЦК на пороге — имеете ли вы право не открывать им дверь квартиры

06:10 Минимальные пенсии в ноябре — какие суммы получат украинцы

06:03 Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе

06:01 Банкомат Ощадбанка списал и не выдал средства — как долго ждать

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Text

13:03 Победа Трампа и возможный выход ВСУ из Курщины — эфир День.LIVE

Text

12:44 Нардеп заявил, что повлияет на увеличение бюджета помощи от США

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы