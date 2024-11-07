Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 7 ноября 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНИАН

В начале ноября цены на черный металл в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи металлолома. Такое ценовое постоянство обусловлено рядом факторов, способствующих поддержанию спроса на черный металл, обеспечивая дополнительные выгоды для тех, кто планирует реализовать сырье.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале ноября.

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Интересные факты о чермете

Черный металлолом (чермет) является важным ресурсом для перерабатывающей промышленности, и его роль в мировой экономике и экологии трудно переоценить. Вот несколько интересных фактов об этом материале:

Чермет — основа стальной промышленности. Металлолом составляет около 40% от сырья, используемого для производства стали в мире.

Металлолом составляет около 40% от сырья, используемого для производства стали в мире. Переработка металлолома экономит энергию. Для плавления чермета требуется гораздо меньше энергии, чем для изготовления стали из руды, что делает этот процесс более экологически чистым.

Для плавления чермета требуется гораздо меньше энергии, чем для изготовления стали из руды, что делает этот процесс более экологически чистым. Украина среди лидеров экспорта. Наша страна является одним из ведущих экспортеров черного металла в мире, поставляя значительные объемы на международные рынки, в частности в Европу и Турцию.

Наша страна является одним из ведущих экспортеров черного металла в мире, поставляя значительные объемы на международные рынки, в частности в Европу и Турцию. Чермет способствует устойчивому развитию. Благодаря переработке металлолома уменьшается потребность в добыче новых полезных ископаемых, что положительно влияет на окружающую среду.

Благодаря переработке металлолома уменьшается потребность в добыче новых полезных ископаемых, что положительно влияет на окружающую среду. Стоимость зависит от чистоты. Чистый лом без примесей имеет значительно более высокую цену, поскольку его легче перерабатывать в новые изделия.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, вопрос восстановления металлургической промышленности в Украине можно будет рассматривать только после завершения войны и обеспечения надлежащего уровня безопасности. Эксперт также подчеркнул, что в нынешних условиях Украина уже приступила к импорту некоторых видов черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.

Цены на чермет в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Житомирская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Волынская область — от 5 до 7 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;

Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Сумская область — от 3 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;

Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;

Черновицкая область — от 4,5 грн до 6 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в ноябре. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.