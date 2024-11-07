Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 7 ноября 2024 года

Цены на чермет — сколько стоит лом в начале ноября
В начале ноября цены на черный металл в Украине остаются стабильными и выгодными для сдачи металлолома. Такое ценовое постоянство обусловлено рядом факторов, способствующих поддержанию спроса на черный металл, обеспечивая дополнительные выгоды для тех, кто планирует реализовать сырье.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в начале ноября.
Интересные факты о чермете
Черный металлолом (чермет) является важным ресурсом для перерабатывающей промышленности, и его роль в мировой экономике и экологии трудно переоценить. Вот несколько интересных фактов об этом материале:
- Чермет — основа стальной промышленности. Металлолом составляет около 40% от сырья, используемого для производства стали в мире.
- Переработка металлолома экономит энергию. Для плавления чермета требуется гораздо меньше энергии, чем для изготовления стали из руды, что делает этот процесс более экологически чистым.
- Украина среди лидеров экспорта. Наша страна является одним из ведущих экспортеров черного металла в мире, поставляя значительные объемы на международные рынки, в частности в Европу и Турцию.
- Чермет способствует устойчивому развитию. Благодаря переработке металлолома уменьшается потребность в добыче новых полезных ископаемых, что положительно влияет на окружающую среду.
- Стоимость зависит от чистоты. Чистый лом без примесей имеет значительно более высокую цену, поскольку его легче перерабатывать в новые изделия.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Как отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, вопрос восстановления металлургической промышленности в Украине можно будет рассматривать только после завершения войны и обеспечения надлежащего уровня безопасности. Эксперт также подчеркнул, что в нынешних условиях Украина уже приступила к импорту некоторых видов черных металлов.
"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — добавил Пендзин.
Цены на чермет в Украине в ноябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
- Киевская область — от 5,5 грн до 7 грн;
- Винницкая область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Днепропетровская область — от 5 грн до 7,5 грн;
- Житомирская область — от 4,5 грн до 7 грн;
- Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;
- Волынская область — от 5 до 7 грн;
- Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Кировоградская область — от 4 грн до 6 грн;
- Львовская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Николаевская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Одесская область — от 4,5 грн до 7 грн;
- Полтавская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
- Сумская область — от 3 до 5,5 грн;
- Тернопольская область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
- Хмельницкая область — от 4 грн до 6,5 грн;
- Черкасская область — от 5 грн до 7 грн;
- Черновицкая область — от 4,5 грн до 6 грн;
- Черниговская область — от 3,5 грн до 6 грн.
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