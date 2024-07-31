Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 31 июля 2024 года

Отливка металла. Фото: thomasnet.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Железные сплавы в сочетании с углеродом или другими элементами, как и само железо, называются черными металлами. Эти материалы считаются одними из важнейших в истории человечества и широко используются в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и других промышленных отраслях. Переработка черных металлов помогает сократить объем отходов, снижает ущерб окружающей среде и может приносить значительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце июля.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Девяносто процентов всех металлов, подлежащих переработке в наши дни, составляют железо. Основная его часть идет на производство стали, сплава железа с углеродом, широко применяемого в промышленности и гражданском строительстве, например, для создания железобетона.

Сталь представляет собой сплав железа и углерода, где содержание углерода составляет от 0,02 до 2,14%. Благодаря этому сталь становится крепче, чем чистое железо, но менее хрупкой по сравнению с чугуном. История стали насчитывает более 3800 лет. Первые упоминания о ней обнаружены в древнеегипетских источниках 1800 г. до н.э. В то время сталь производилась из метеоритного железа.

Чугун, обладая высокой теплоемкостью, идеально подходит для изготовления печей и каминов. Кроме того, широко используется в производстве чугунных отопительных радиаторов.

Носовая часть военного транспортного корабля USS New York изготовлена из стали, полученной из обломков Всемирного торгового центра, в память о теракте 11 сентября.

Несмотря на большие запасы железа на нашей планете, они не бесконечны. Ученые оценивают, что железа, пригодного для добычи, хватит только на столетие при текущих темпах потребления и технологии. Однако в Солнечной системе найден астероид 16 Психея, содержащий достаточное количество железа, чтобы удовлетворить потребности планеты на длительный срок. Этот астероид считается оголенным железным ядром протопланеты.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.

Цены на чермет в Украине в июле

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4, грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Львовская область — от 5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Сумская область – от 2,5 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в июле. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и золото.