Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 31 июля 2024 года

Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля
Железные сплавы в сочетании с углеродом или другими элементами, как и само железо, называются черными металлами. Эти материалы считаются одними из важнейших в истории человечества и широко используются в строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники и других промышленных отраслях. Переработка черных металлов помогает сократить объем отходов, снижает ущерб окружающей среде и может приносить значительный доход.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце июля.
Интересные факты о черных металлах
Девяносто процентов всех металлов, подлежащих переработке в наши дни, составляют железо. Основная его часть идет на производство стали, сплава железа с углеродом, широко применяемого в промышленности и гражданском строительстве, например, для создания железобетона.
Сталь представляет собой сплав железа и углерода, где содержание углерода составляет от 0,02 до 2,14%. Благодаря этому сталь становится крепче, чем чистое железо, но менее хрупкой по сравнению с чугуном. История стали насчитывает более 3800 лет. Первые упоминания о ней обнаружены в древнеегипетских источниках 1800 г. до н.э. В то время сталь производилась из метеоритного железа.
Чугун, обладая высокой теплоемкостью, идеально подходит для изготовления печей и каминов. Кроме того, широко используется в производстве чугунных отопительных радиаторов.
Носовая часть военного транспортного корабля USS New York изготовлена из стали, полученной из обломков Всемирного торгового центра, в память о теракте 11 сентября.
Несмотря на большие запасы железа на нашей планете, они не бесконечны. Ученые оценивают, что железа, пригодного для добычи, хватит только на столетие при текущих темпах потребления и технологии. Однако в Солнечной системе найден астероид 16 Психея, содержащий достаточное количество железа, чтобы удовлетворить потребности планеты на длительный срок. Этот астероид считается оголенным железным ядром протопланеты.
Какая ситуация с металлургией в Украине
По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, особенно к металлургии. Однако он отмечает, что обсуждать иностранные инвестиции в возрождение украинской металлургической промышленности будет возможно только после достижения Украиной победы.
"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.
Новак отмечает, что восстановление украинской металлургической промышленности после войны потребует десятков миллиардов долларов инвестиций.
Цены на чермет в Украине в июле
Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:
Киевская область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
Винницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;
Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;
Житомирская область — от 4, грн до 5,5 грн;
Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;
Запорожская область – от 4 грн до 6 грн;
Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;
Кировоградская область — от 3,5 грн до 5 грн;
Львовская область — от 5 грн до 6 грн;
Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;
Одесская область — от 5,5 грн до 6 грн;
Полтавская область — от 4,5 грн до 5 грн;
Сумская область – от 2,5 до 5,5 грн;
Тернопольская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;
Харьковская область — от 4,5 грн до 6,5 грн;
Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;
Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;
Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;
Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.
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