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Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

20 августа 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 20 августа 2024 года
Отливка металла. Фото: keytexenergy.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы представляют собой сплавы железа с углеродом и другими примесями. Основную часть этой группы составляют сталь и чугун, являющиеся наиболее распространенными металлами в мировой экономике. Их широко используют в различных отраслях, включая строительство, машиностроение и производство бытовой техники. Переработка черных металлов помогает снизить объем отходов и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Кроме того, сдача лома может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в конце августа.

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Интересные факты о черных металлах

Эпоха Железного века принесла с собой широкое применение железных инструментов, что значительно изменило образ жизни людей. Крепкие железные орудия позволили обрабатывать более твердую почву, облегчая ведение сельского хозяйства. Это упростило сельскохозяйственные работы, оставив людям больше свободного времени для творчества и открытий.

Поверхность Марса имеет красный цвет благодаря присутствию железа, а точнее ржавчины. Оксид железа или ржавчина является одним из самых распространенных минералов на Марсе. Он присутствует в виде пыли, песка, камней и есть даже в некоторых горных породах. Красный оттенок оксида железа обусловлен его способностью поглощать синюю часть видимого светового спектра. Когда свет падает на поверхность Марса и отражается назад, синяя часть света поглощается оксидом железа, потому воспринимаем поверхность планеты как красную.

Кровь также становится красной благодаря взаимодействию железа с кислородом. В ее составе есть белок под названием гемоглобин, содержащий атомы железа. Когда гемоглобин связывается с кислородом, железо приобретает алый оттенок.

Железо является ключевым элементом метеоритов, составляя около 90% большинства из них. В метеоритах железо имеется в форме чистого металла или в сплаве с никелем. Эти небесные тела формируются из остатков взорвавшихся звезд или в результате столкновений планет.

Железо составляет примерно 80% внутреннего и наружного ядра Земли. Внутреннее ядро ​​состоит из чистого железа, тогда как наружное включает железо и никель. Железо является наиболее распространенным элементом в Солнечной системе и основным компонентом большинства планет, включая Землю. В земном ядре оно является источником магнитного поля, защищающего планету от солнечного ветра и космического излучения.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив обновления украинской металлургической отрасли станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую ​​продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на чермет в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 3 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3 грн до 5 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, золото и латунь.

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