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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в октябре

20 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 20 октября 2024 года
Обработка металлов. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

После продолжительного роста в течение октября цены на алюминий в Украине наконец-то стабилизировались. Эксперты считают, что к этому привело снижение спроса со стороны производителей, а также коррекция на международных рынках, что снизило давление на цены.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 20 октября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — один из наиболее распространенных металлов на Земле, который составляет примерно 8% от общей массы земной коры. Этот легкий и коррозионностойкий материал нашел широкое применение во многих отраслях, от авиации до пищевой промышленности.

Интересно, что алюминий может быть переработан без потери качества, что делает его идеальным кандидатом для вторичного использования. По оценкам, на переработку алюминия тратится всего 5% энергии, необходимой для его первоначального производства, что подчеркивает экологическое преимущество его переработки.

При сдаче лома алюминия выгоднее всего обращаться в специализированные приемные пункты и металлобаз, которые предлагают конкурентоспособные цены за этот материал. В Украине существует множество компаний, занимающихся сбором и переработкой алюминия, и они могут предложить более лучшие тарифы, чем обычные пункты приема вторичных сырьев. Обычно цены на лом колеблются в зависимости от рыночных условий, поэтому важно следить за ними и сравнивать предложения, чтобы извлечь максимальную выгоду.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война с Россией нанесла серьезный удар по украинскому металлургическому сектору. С 2021 года предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также пострадало, что показывает масштаб вызовов, связанных с военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 45 до 70 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 75 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 70 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
  • Львовская область — от 45 до 65 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 55 грн;
  • Одесская область — от 40 до 60 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 60 грн;
  • Сумская область — от 45 до 75 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 55 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.

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