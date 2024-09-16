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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

16 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 16 сентября 2024 года
Работник сталелитейного цеха. Фото: пресс-служба металлургического комбината "Запорожсталь"
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

За последнюю неделю цены на алюминий в Украине претерпели незначительные колебания, но в целом остаются стабильными. Основная причина такой стабильности — отсутствие существенных изменений в глобальных ценах на алюминий и стабильный уровень производства в стране. Кроме того, равновесие между спросом и предложением на внутреннем рынке также способствует сохранению цен на стабильном уровне. В условиях таких колебаний рынок остается достаточно предсказуемым, что позволяет участникам более эффективно планировать свои расходы и инвестиции.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 16 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Вот несколько интересных фактов об алюминии:

  • Исторический нюанс. Алюминий впервые был выделен в 1825 году датским химиком Хансом Кристианом Эрстедом, но его производство стало коммерчески возможным только в конце 19 века благодаря усовершенствованию электролитических процессов.
  • Легкость и крепкость. Этот металл является очень легким металлом, но его прочность сравнима с некоторыми сталями. Это делает его идеальным для авиации и автомобильной промышленности.
  • Высокая коррозионная стойкость. Благодаря формированию защитной оксидной пленки на поверхности алюминий очень устойчив к коррозии, что делает его популярным для использования на открытом воздухе.
  • Повторная переработка. Алюминий является одним из самых перерабатываемых металлов. Его можно перерабатывать без потери качества, и этот процесс требует всего 5% энергии по сравнению с первичным производством.
  • Электропроводность. Этот металл обладает высокой электропроводностью, поэтому часто используют для электрических проводов, в частности в высоковольтных линиях.
  • Использование в упаковке. Алюминиевая фольга является популярным материалом для упаковки пищи, поскольку она защищает продукты от света, воздуха и влаги.
  • Близость к Земле. Алюминий — третий по распространенности элемент на Земле (после кислорода и кремния), составляя около 8% земной коры.
  • Долговечность. Этот металл может служить очень долго даже в сложных условиях. К примеру, многие архитектурные элементы из алюминия служат десятилетиями без значительных признаков износа.
  • Космические технологии. Алюминий широко используется в космических технологиях благодаря его легкости и прочности. Большинство космических аппаратов имеют части из алюминия.
  • Термическая стойкость. Металл обладает высокой теплопроводностью, что делает его полезным в производстве радиаторов и кухонной посуды.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак сказал, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам украинской экономики, в частности металлургии. Однако, по словам эксперта, реальные инвестиции в обновление украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил он.

Новак также заявил, что для восстановления металлургической отрасли в послевоенный период потребуются вложения в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 55 до 70 грн;
  • Винницкая область — от 50 до 70 грн;
  • Волынская область — 40 до 65 грн;
  • Днепропетровская область — от 55 до 80 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 40 до 65 грн;
  • Запорожская область — от 65 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 60 грн;
  • Кировоградская область — от 45 до 65 грн;
  • Львовская область — от 50 до 70 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 65 грн;
  • Одесская область — от 50 до 75 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 55 грн;
  • Сумская область — от 40 до 55 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 70 грн;
  • Харьковская область — от 50 до 75 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 60 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит чермет в Украине. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

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