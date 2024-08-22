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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в августе

22 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 22 августа 2024 года
Выплавка металла. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В последние дни цены на алюминий в Украине демонстрируют колебания, однако общая тенденция свидетельствует о росте. Основными причинами является нестабильность на мировых рынках и повышение расходов на сырье. В условиях роста стоимости алюминия сдача лома становится выгодной для предприятий и частных лиц.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 22 августа.

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Какой алюминий выгоднее сдавать на лом

В Украине на лом лучше сдавать алюминий, имеющий меньшую степень загрязнения и более высокую чистоту. Вот несколько типов алюминиевого лома, которые обычно являются наиболее выгодными:

  • Алюминиевые профили. Они обычно обладают высокой чистотой и менее загрязнены другими материалами.
  • Листы и фольга. Такие материалы часто сохраняют свою чистоту и обладают высоким содержанием алюминия.
  • Подробности от техники. Часто содержат чистый алюминий, особенно если они не загрязнены другими материалами.
  • Алюминиевые банки. После очистки и прессования могут быть выгодны для сдачи, поскольку они обычно имеют высокое содержание алюминия.

Важно учитывать, что чистота и форма лома могут повлиять на цену, которую вы получите. Более чистый и однородный лом обычно стоит дороже.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, обсуждение перспектив обновления украинской металлургической отрасли станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения гарантий безопасности. Он подчеркнул, что Украина уже вынуждена импортировать некоторые виды чёрных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в августе, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 65 грн;
  • Винницкая область — от 50 до 70 грн;
  • Волынская область — 45 до 65 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 55 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 45 до 65 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 60 грн;
  • Одесская область — от 50 до 75 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 60 грн;
  • Сумская область — от 40 до 65 грн;
  • Тернопольская область — от 50 до 75 грн;
  • Харьковская область — от 45 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 65 грн;
  • Черновицкая область — от 50 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

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