Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 сентября 2024 года

Выплавка металла. Фото: Montanwerke Brixlegg AG

В последние дни цены на алюминий в Украине остаются стабильными, без значительных колебаний. Это обусловлено относительной сбалансированностью спроса и предложения на внутреннем рынке, а также устойчивой ситуацией на мировых рынках сырья. Несмотря на глобальные экономические вызовы, поставки алюминия в Украину остаются стабильными, что помогает удерживать цены на неизменном уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 26 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий является одним из самых распространенных металлов на Земле и составляет около 8% земной коры. Однако в природе этот металл редко встречается в чистом виде, его чаще всего добывают из бокситов — горной породы, содержащей соединения алюминия. Благодаря своим уникальным свойствам, таким как легкость, коррозионная стойкость и высокая электропроводность, алюминий широко используется в различных отраслях, от авиационной и автомобильной промышленности до производства пищевой упаковки.

Интересно также то, что алюминий легко подвергается переработке без потери качества. Около 75% всего алюминия, произведенного за всю историю, по-прежнему находится в обращении благодаря повторному использованию. Этот процесс переработки требует всего 5% энергии, необходимой для первичного производства алюминия из руды, что делает его одним из самых экологических металлов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак обращает внимание на интерес иностранных инвесторов к разным отраслям украинской экономики, включая металлургию. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Кроме того, он отметил, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период понадобятся финансовые вливания в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 60 до 85 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 45 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 60 до 80 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 40 до 65 грн;

Запорожская область — от 55 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 55 до 75 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 55 до 85 грн;

Полтавская область — от 45 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 60 грн;

Тернопольская область — от 40 до 60 грн;

Харьковская область — от 50 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.