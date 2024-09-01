Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 1 сентября 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

За последние две недели августа цены на алюминий в Украине оставались стабильными, несмотря на незначительные колебания. Основные факторы, повлиявшие на это, включают в себя стабильный спрос на алюминиевую продукцию и сбалансированные объемы поставок от производителей. Содержание цен на прежнем уровне также поддерживается из-за относительно стабильных затрат на производство и транспортировку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 1 сентября.

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Как нужно сдавать алюминий на лом

Алюминий является легким, но очень прочным металлом, широко используемым в промышленности благодаря его коррозионной стойкости и отличным механическим свойствам. Его переработка в металлоломе ценна, поскольку процесс повторного использования алюминия экономически выгоден и экологически чист. Сдача алюминиевого утиля может быть выгодным бизнесом благодаря высокому спросу на вторичный металл и значительной стоимости на рынке.

Чтобы получить максимальную прибыль от сдачи алюминиевого лома, важно правильно подготовить материал. Сначала нужно очистить алюминиевые детали от других материалов, таких как пластиковые или резиновые части, которые могут снизить стоимость лома.

Рекомендуется также разделить лом по разным типам алюминия (например, чистый алюминий и сплавы), поскольку это может повлиять на цену. Очистка и сортировка утиля перед сдачей поможет повысить его вес и качество, что в свою очередь обеспечит лучшую цену при продаже.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что обсуждение будущего развития украинской металлургической отрасли возможно только после завершения военных конфликтов и обеспечения безопасности. Он добавил, что Украине уже приходится имплементировать некоторые виды черных металлов.

"Мариуполь производил прокат, которого на сегодняшний момент нет, потому что Кривой Рог не производит такую продукцию. Поэтому у нас появится достаточно крупный импорт черных металлов, который будет расти. Некоторые виды металлов Украина будет импортировать, и этот импорт будет наращиваться", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия в августе, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 65 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 45 до 65 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 55 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 50 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 50 до 70 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 50 до 70 грн;

Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.