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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

9 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 9 ноября 2024 года
Обработка металлов. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на алюминий в Украине остаются стабильными, хотя на прошлой неделе в отдельных областях наблюдалось незначительное повышение. Для тех, кто планирует сдавать алюминиевый лом, это время для выгодных сделок, поскольку стабильность цен на рынке обеспечивает хорошие условия для продажи.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 9 ноября 2024 года.

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Для того чтобы получить лучшую цену за алюминиевый металлолом, следует обращаться к крупным металлоломозаготовительным компаниям, имеющим собственные филиалы или пункты приема в разных регионах Украины. Они часто предлагают более выгодные условия, ведь способны обрабатывать большие объемы материалов. Более того, такие компании могут обеспечить оперативный подбор и доставку материала в пункт приема, что позволяет сэкономить время и усилия.

Кроме этого, важно обращать внимание на компании, которые предлагают услугу сбора лома непосредственно у клиентов, особенно для тех, кто имеет большие объемы. Такие услуги могут быть доступны для организаций, предприятий или частных лиц, желающих продать большой объем металлолома. Выбирая компанию, следует также обратить внимание на репутацию и прозрачность ценообразования, поскольку это может повлиять на конечную стоимость вашего соглашения.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война с Россией нанесла серьезный удар по украинскому металлургическому сектору. С 2021 года предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также пострадало, что показывает масштаб вызовов, связанных с военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 55 до 70 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 75 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 55 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 65 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 45 до 65 грн;
  • Николаевская область — от 45 до 60 грн;
  • Одесская область — от 40 до 65 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 60 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 60 грн;
  • Сумская область — от 45 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 50 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в ноябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.

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