Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня arrow

Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня

24 ноября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 24 ноября 2024 года
Рулоны листового алюминия. Фото: Bloomberg
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце ноября цены на алюминий в Украине остаются стабильными и выгодными для потребителей. Это обусловлено стабильной ситуацией на международном рынке, умеренным спросом и оптимистичными прогнозами производства металла в ближайшей перспективе.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 24 ноября.

Читайте также:

Интересные факты об алюминии

Алюминий — это один из наиболее распространенных металлов на Земле, и он имеет много интересных свойств. Например, алюминий очень легкий, что делает его идеальным для использования в авиации и автомобильной промышленности. Благодаря своей легкости он помогает снизить вес транспортных средств, что способствует снижению потребления топлива и выбросов CO2.

Интересно, что алюминий обладает очень высокой коррозионной стойкостью, поскольку на его поверхности образуется защитный оксидный слой, не дающий металлу ржаветь. Это делает его идеальным для использования в условиях высокой влажности, таких как морские суда или строительство во влажных климатах. Еще одна увлекательная особенность алюминия – он является 100% перерабатывающим без потери качества, что делает его экологически чистым и важным материалом для устойчивого развития.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией сильно ударила по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 млн. тонн чугуна, но к 2023 году этот объем сократился до 6 млн. тонн. Аналогичное снижение наблюдалось и в производстве стали, что подчеркивает значительный экономический ущерб, нанесенный одному из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил экономист.

Цены на алюминий в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 55 до 70 грн;
  • Винницкая область — от 60 до 85 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 75 грн;
  • Закарпатская область — от 45 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 45 до 90 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 55 до 85 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 45 до 75 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 65 грн;
  • Одесская область — от 45 до 65 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 65 грн;
  • Сумская область — от 45 до 60 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 85 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 50 до 75 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 65 грн;
  • Черниговская область — от 55 до 70 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.

деньги цены в Украине вторичная переработка алюминий металл металлолом

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

07:01 Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк

06:55 Это вам не iPhone — Стефанчук высказался о санкциях против РФ

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня

06:30 Ячмень в Украине снова подорожал — какие цены на зерно сегодня

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:30 Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку

06:22 Запись по е-очереди в ТЦК — юристы указали на важные нюансы

06:15 Некоторые пенсионеры останутся без выплат — в чем причина

06:01 Ощадбанк компенсирует бизнесу 15% за покупку украинской техники

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

07:13 Военные ВСУ имеют право на льготы для оплаты ЖКХ — как оформить

07:01 Рейтинг банков по прибыли — сколько заработал ПриватБанк

06:55 Это вам не iPhone — Стефанчук высказался о санкциях против РФ

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит лом сегодня

06:30 Ячмень в Украине снова подорожал — какие цены на зерно сегодня

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

06:30 Без визита в ТЦК – как удаленно оформить отсрочку

06:22 Запись по е-очереди в ТЦК — юристы указали на важные нюансы

06:15 Некоторые пенсионеры останутся без выплат — в чем причина

06:01 Ощадбанк компенсирует бизнесу 15% за покупку украинской техники

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК