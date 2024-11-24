Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 24 ноября 2024 года

Рулоны листового алюминия. Фото: Bloomberg

В конце ноября цены на алюминий в Украине остаются стабильными и выгодными для потребителей. Это обусловлено стабильной ситуацией на международном рынке, умеренным спросом и оптимистичными прогнозами производства металла в ближайшей перспективе.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 24 ноября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — это один из наиболее распространенных металлов на Земле, и он имеет много интересных свойств. Например, алюминий очень легкий, что делает его идеальным для использования в авиации и автомобильной промышленности. Благодаря своей легкости он помогает снизить вес транспортных средств, что способствует снижению потребления топлива и выбросов CO2.

Интересно, что алюминий обладает очень высокой коррозионной стойкостью, поскольку на его поверхности образуется защитный оксидный слой, не дающий металлу ржаветь. Это делает его идеальным для использования в условиях высокой влажности, таких как морские суда или строительство во влажных климатах. Еще одна увлекательная особенность алюминия – он является 100% перерабатывающим без потери качества, что делает его экологически чистым и важным материалом для устойчивого развития.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией сильно ударила по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 млн. тонн чугуна, но к 2023 году этот объем сократился до 6 млн. тонн. Аналогичное снижение наблюдалось и в производстве стали, что подчеркивает значительный экономический ущерб, нанесенный одному из ключевых секторов украинской промышленности.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — добавил экономист.

Цены на алюминий в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 70 грн;

Винницкая область — от 60 до 85 грн;

Волынская область — 55 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 75 грн;

Закарпатская область — от 45 до 75 грн;

Запорожская область — от 45 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 55 до 85 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 75 грн;

Николаевская область — от 40 до 65 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 65 грн;

Сумская область — от 45 до 60 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 55 до 85 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 75 грн;

Черновицкая область — от 45 до 65 грн;

Черниговская область — от 55 до 70 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.