Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 30 вересня 2024 року

Обробка металу. Фото: Reuters

Наприкінці вересня в Україні зафіксовано зростання цін на алюміній. Причинами стали подорожчання енергоресурсів, обмеження постачання сировини на світовому ринку та збільшення виробничих витрат на тлі нестабільної економічної ситуації.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 30 вересня.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній — один із найлегших і найуніверсальніших металів, який використовують у безлічі сфер: від авіабудування до виробництва побутової техніки. Цікаво, що цей метал є настільки поширеним у природі, що його більше, ніж заліза, але процес видобування і переробки складніший. Його отримали в промислових масштабах лише у 19 столітті, і на той момент алюміній вважався рідкісним і дорогим матеріалом.

Унікальність алюмінію полягає в тому, що він є стійким до корозії завдяки природній оксидній плівці, що захищає його від впливу навколишнього середовища. Ще один цікавий факт — алюміній на 100% підлягає переробці без втрати своїх властивостей, що робить його важливим елементом у розвитку циркулярної економіки.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак звертає увагу на інтерес іноземних інвесторів до різних галузей української економіки, зокрема і на металургію. Однак, на його думку, значні інвестиції в модернізацію української металургії можливі лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив Новак.

Крім того, він зазначив, що для відновлення металургійного сектора у післявоєнний період знадобляться фінансові вливання у розмірі десятків мільярдів доларів.

Ціни на алюміній в Україні у вересні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 70 до 95 грн;

Вінницька область — від 55 до 75 грн;

Волинська область — 50 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 65 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 65 грн;

Закарпатська область — від 45 до 65 грн;

Запорізька область — від 55 до 85 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 60 грн;

Львівська область — від 55 до 75 грн;

Миколаївська область — від 45 до 60 грн;

Одеська область — від 55 до 80 грн;

Полтавська область — від 45 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 65 грн;

Сумська область — від 40 до 65 грн;

Тернопільська область — від 45 до 65 грн;

Харківська область — від 55 до 75 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 45 до 70 грн;

Чернівецька область — від 45 до 60 грн;

Чернігівська область — від 40 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в вересні. Ще ми зібрали ціни на золото, латунь та мідь.