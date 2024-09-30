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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в конце сентября

30 сентября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 30 сентября 2024 года
Обработка металлов. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце сентября в Украине зафиксирован рост цен на алюминий. Причинами стали подорожание энергоресурсов, ограничение поставок сырья на мировом рынке и увеличение производственных затрат на фоне нестабильной экономической ситуации.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 30 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — один из самых легких и универсальных металлов, который используется во множестве отраслей: от авиастроения до производства бытовой техники. Интересно, что этот металл настолько распространен в природе, что его больше железа, но процесс добычи и переработки более сложный. Его получили в промышленных масштабах только в 19 веке, и к тому моменту алюминий считался редким и дорогим материалом.

Уникальность алюминия заключается в том, что он устойчив к коррозии благодаря природной оксидной пленке, защищающей его от воздействия окружающей среды. Еще один интересный факт — алюминий на 100% подлежит переработке без потери своих свойств, что делает его важным элементом в развитии циркулярной экономики.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак обращает внимание на интерес иностранных инвесторов к разным отраслям украинской экономики, в том числе и на металлургию. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Кроме того, он отметил, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период понадобятся финансовые вливания в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 70 до 95 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 75 грн;
  • Волынская область — 50 до 70 грн;
  • Днепропетровская область — от 65 до 85 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 45 до 65 грн;
  • Запорожская область — от 55 до 85 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;
  • Кировоградская область — от 45 до 60 грн;
  • Львовская область — от 55 до 75 грн;
  • Николаевская область — от 45 до 60 грн;
  • Одесская область — от 55 до 80 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 60 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 65 грн;
  • Сумская область — от 40 до 65 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 75 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 45 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.

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