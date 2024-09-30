Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 30 сентября 2024 года

Обработка металлов. Фото: Reuters

В конце сентября в Украине зафиксирован рост цен на алюминий. Причинами стали подорожание энергоресурсов, ограничение поставок сырья на мировом рынке и увеличение производственных затрат на фоне нестабильной экономической ситуации.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 30 сентября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — один из самых легких и универсальных металлов, который используется во множестве отраслей: от авиастроения до производства бытовой техники. Интересно, что этот металл настолько распространен в природе, что его больше железа, но процесс добычи и переработки более сложный. Его получили в промышленных масштабах только в 19 веке, и к тому моменту алюминий считался редким и дорогим материалом.

Уникальность алюминия заключается в том, что он устойчив к коррозии благодаря природной оксидной пленке, защищающей его от воздействия окружающей среды. Еще один интересный факт — алюминий на 100% подлежит переработке без потери своих свойств, что делает его важным элементом в развитии циркулярной экономики.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак обращает внимание на интерес иностранных инвесторов к разным отраслям украинской экономики, в том числе и на металлургию. По его мнению, значительные инвестиции в модернизацию украинской металлургии возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил Новак.

Кроме того, он отметил, что для восстановления металлургического сектора в послевоенный период понадобятся финансовые вливания в размере десятков миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 70 до 95 грн;

Винницкая область — от 55 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 65 до 85 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 45 до 65 грн;

Запорожская область — от 55 до 85 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;

Кировоградская область — от 45 до 60 грн;

Львовская область — от 55 до 75 грн;

Николаевская область — от 45 до 60 грн;

Одесская область — от 55 до 80 грн;

Полтавская область — от 45 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 65 грн;

Сумская область — от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 55 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;

Черкасская область — от 45 до 70 грн;

Черновицкая область — от 45 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в сентябре. Еще мы собрали цены на золото, латунь и медь.