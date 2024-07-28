Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 28 июля 2024 года

Выплавка металла. Фото: УНІАН

В конце июля цены на алюминий в Украине остаются стабильными, создавая выгодные условия для сдачи металлолома. Стабильность цен обусловлена постоянным спросом на этот металл в промышленности и ограниченным предложением, что делает сдачу металлолома привлекательной для владельцев.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине 28 июля.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, единственное крупное металлургическое предприятие, которое продолжает свою деятельность в Украине, — это завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт подчеркнул, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление станет возможным только после завершения военных действий и обеспечения безопасности. Он также добавил, что экспорт металлургической продукции в настоящее время ограничен из-за украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Куда лучше сдавать алюминий на лом

Чтобы сдать алюминий по выгодной цене, следует обратить внимание на несколько важных аспектов. Прежде всего, выбирайте специализированные пункты приема металлолома, имеющие хорошую репутацию и отзывы. Крупные компании, как правило, предлагают стабильные и честные условия, а также обеспечивают точные весы и своевременные выплаты. Это особенно важно для тех, кто сдает большие объемы алюминия.

Локальные пункты приема также могут быть выгодны, особенно если они находятся вблизи вашего места жительства. Сравните предложения нескольких таких пунктов, чтобы найти наиболее выгодную цену. Интернет-ресурсы и платформы для сравнения цен могут помочь определить самые лучшие варианты.

Некоторые промышленные предприятия принимают металлолом напрямую, что может быть выгодным вариантом, поскольку они часто предлагают лучшие цены за большие партии материала. Если у вас значительное количество алюминия, стоит рассмотреть возможность выездного приема, который предлагают некоторые компании. Это удобно, поскольку не нужно транспортировать лом самостоятельно, и можно получить оплату на месте.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 65 грн;

Винницкая область — от 45 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 75 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 75 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 65 грн;

Львовская область — от 30 до 45 грн;

Николаевская область — от 35 до 55 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 40 до 55 грн;

Сумская область — от 40 до 55 грн;

Тернопольская область — от 55 до 75 грн;

Харьковская область — от 40 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 40 до 55 грн;

Черновицкая область — от 40 до 55 грн;

Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.