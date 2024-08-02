Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 2 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Serbia Zijin Copper

В начале августа цены на алюминий в Украине умеренно снизились. Несмотря на незначительное увеличение предложения металла на рынке, устойчивый спрос со стороны переработчиков помогает удерживать цены на относительно невысоком уровне. Другими причинами этого понижения могли быть колебания мировых цен на алюминий.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине 2 августа.

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По словам экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, в частности к металлургии. Однако он отмечает, что говорить об иностранных инвестициях по восстановлению украинской металлургии можно будет только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он также сказал, что для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Куда можно выгодно сдать лом алюминия

В Украине алюминий можно сдать в разные пункты приема вторсырья, такие как:

Специализированные пункты приема лома. Это предприятия, занимающиеся сбором и переработкой металлолома, часто предлагающие лучшие цены за большие объемы сырья.

Это предприятия, занимающиеся сбором и переработкой металлолома, часто предлагающие лучшие цены за большие объемы сырья. Металлургические фабрики. Некоторые заводы принимают лом алюминия напрямую, предлагая выгодные условия для постоянных поставщиков.

Некоторые заводы принимают лом алюминия напрямую, предлагая выгодные условия для постоянных поставщиков. Компании по переработке вторичного сырья. Большие компании могут предлагать конкурентоспособные цены благодаря эффективным логистическим цепям и высокому объему обработки.

Перед сдачей металлолома стоит сравнить цены в нескольких местах, чтобы найти самое выгодное предложение.

Цены на алюминий в Украине в августе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 60 грн;

Винницкая область — от 45 до 65 грн;

Волынская область — 50 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 50 до 70 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 70 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;

Кировоградская область — от 45 до 60 грн;

Львовская область — от 30 до 45 грн;

Николаевская область — от 30 до 50 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 30 до 50 грн;

Ровенская область — от 40 до 55 грн;

Сумская область — от 40 до 55 грн;

Тернопольская область — от 50 до 70 грн;

Харьковская область — от 40 до 55 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;

Черкасская область — от 40 до 55 грн;

Черновицкая область — от 35 до 50 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

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