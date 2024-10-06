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Ціни на латунь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту на початку жовтня

6 жовтня 2024 06:40
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 6 жовтня 2024 року
Виплавка металу. Фото: shutterstock.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Протягом першого тижня жовтня ціни на латунь в Україні утримуються на рівні, що робить її доступною для промислових споживачів. Стабільність цін пояснюється низьким попитом на ринку, а також стабільними поставками з основних виробництв. В умовах непередбачуваних коливань на світових ринках металічної сировини, ціни на латунь в Україні демонструють позитивні тенденції, що може сприяти активізації закупівель та використання цього матеріалу в різних галузях.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні на початку жовтня.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав, що складається переважно з міді та цинку і є одним із найстаріших металевих сплавів, відомих людству. Вона має безліч унікальних властивостей, які роблять її популярною у різних сферах. Один із цікавих фактів про латунь полягає в її здатності до антибактеріальної дії.

Дослідження показують, що латунь може знищувати до 99% бактерій, що робить її відмінним вибором для виготовлення медичного обладнання, дверних ручок та інших елементів, які підлягають частому контакту.

Ще один цікавий аспект латуні — це її різноманітні кольорові відтінки, які залежать від співвідношення міді та цинку. Латунь може варіюватися від світло-жовтого до глибокого золотистого кольору, що робить її привабливою для ювелірів та дизайнерів.

Вона також легко обробляється, що дозволяє створювати складні форми та деталі. Багато інструментів та механічних компонентів, включаючи вентилі, гайки та болти, виготовляються з латуні завдяки її відмінним характеристикам, таким як висока корозійна стійкість та міцність.

Яка ситуація з металургією в Україні

Економіст Андрій Новак зазначив, що іноземні інвестори виявляють інтерес до всіх секторів української економіки, включаючи металургію. Однак, на його думку, говорити про реальні іноземні інвестиції у відновлення металургійної галузі України можна буде лише після її перемоги.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — підкреслив експерт.

Також Новак додав, що для відновлення української металургії у післявоєнний період будуть потрібні вкладення на десятки мільярдів доларів.

Ціни на латунь в Україні у жовтні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 6 жовтня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 130 до 170 грн;
  • Вінницька область — від 140 до 175 грн;
  • Волинська область — від 145 до 170 грн;
  • Дніпропетровська область — від 165 до 190 грн;
  • Житомирська область — від 135 до 165 грн;
  • Закарпатська область — від 135 до 170 грн;
  • Запорізька область — від 160 до 195 грн;
  • Івано-Франківська область — від 135 до 170 грн;
  • Кіровоградська область — від 135 до 165 грн;
  • Львівська область — від 130 до 165 грн;
  • Миколаївська область — від 135 до 165 грн;
  • Одеська область — від 145 до 175 грн;
  • Полтавська область — від 140 до 175 грн;
  • Рівненська область — від 145 до 165 грн;
  • Сумська область — від 135 до 165 грн;
  • Тернопільська область — від 140 до 165 грн;
  • Харківська область — від 155 до 185 грн;
  • Хмельницька область — від 135 до 175 грн;
  • Черкаська область — від 145 до 175 грн;
  • Чернівецька область — від 140 до 165 грн;
  • Чернігівська область — від 145 до 175 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чормет в Україні в жовтні. Ще ми зібрали ціни на золото, алюміній та мідь.

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