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Цены на алюминий в Украине продолжают расти — сколько стоит металлолом в октябре

10 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 10 октября 2024 года
Обработка металлов. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на алюминий в Украине в последние дни несколько выросли. Основными причинами этого повышения стали рост затрат на энергоресурсы и ограничение поставок из некоторых стран-производителей, что повлияло на общий уровень цен на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 10 октября.

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Среди наиболее выгодных вариантов сдачи алюминия есть пункты приема вторичных сырьев, специализирующихся на обработке металлов. Эти пункты часто предлагают конкурентные цены за килограмм лома, что делает их привлекательными для населения и предприятий. Обычно чем больше количество сданного алюминия, тем выше цена, поэтому оптовые сдачи могут быть особенно выгодными.

Также следует обратить внимание на металлургические заводы, которые могут покупать алюминий напрямую от производителей или через посредников. В некоторых случаях такие заводы предлагают более выгодные условия, поскольку заинтересованы в больших объемах сырья. Если вы имеете значительное количество алюминия, следует провести сравнение цен в нескольких таких предприятиях, чтобы найти лучшее предложение.

Кроме того, можно рассмотреть возможность участия в онлайн-платформах или мобильных приложениях, соединяющих сдатчики вторичных сырьев с покупателями. Такие услуги могут предлагать выгодные условия и удобный способ продажи алюминия, включая возможность получить цену, превышающую средний рыночный уровень.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война с Россией нанесла серьезный удар по украинскому металлургическому сектору. С 2021 года предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также пострадало, что показывает масштаб вызовов, связанных с военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 55 до 70 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 75 грн;
  • Волынская область — 55 до 75 грн;
  • Днепропетровская область — от 45 до 60 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 45 до 75 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 85 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 45 до 60 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 65 грн;
  • Львовская область — от 40 до 65 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 65 грн;
  • Одесская область — от 55 до 85 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 60 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 75 грн;
  • Сумская область — от 55 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 80 грн;
  • Хмельницкая область — от 45 до 60 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 65 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.

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