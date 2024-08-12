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Цены на алюминий в Украине начали падать — сколько стоит 1 кг лома в августе

12 августа 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 12 августа 2024 года
Выплавка металла. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине цены на алюминий начали снижаться из-за уменьшения глобального спроса и стабилизации производственных мощностей. Производители отмечают, что уменьшение цен отмечается на фоне снижения стоимости сырья и спада выстраивания металла в индустриальных секторах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 12 августа.

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Как выгодно продать лом алюминия

Чтобы выгодно продать лом алюминия, следуйте следующим советам:

  • Оценка качества лома. Убедитесь, что лом алюминия чист и без примесей. Чистый алюминий имеет более высокую ценность на рынке.
  • Сбор информации о ценах. Проверьте актуальные цены на лом алюминия у разных покупателей. Цены могут варьироваться в зависимости от региона и качества материала.
  • Сравнение покупателей. Свяжитесь с несколькими компаниями, принимающими алюминиевый металлолом, и сравните их предложения. Это поможет вам выбрать наиболее выгодный вариант.
  • Уточнение условий. Убедитесь, что вы понимаете условия продажи, включая возможные расходы на транспортировку и дополнительные сборы.
  • Продажа большими партиями. Продажа большого количества лома за один раз может обеспечить лучшую цену. Собирайте и храните лом до образования значительного объема.
  • Проверка репутации. Работайте с проверенными компаниями и мастерскими с хорошими отзывами. Это поможет избежать возможного мошенничества.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам Олега Пендзина из Экономического дискуссионного клуба, война с Россией серьезно ударила по металлургической промышленности Украины. В 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот объем снизился до 6 миллионов тонн. Также произошло существенное понижение производства стали.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — добавил эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 40 до 65 грн;
  • Винницкая область — от 40 до 60 грн;
  • Волынская область — 40 до 60 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;
  • Житомирская область — от 40 до 55 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 65 грн;
  • Запорожская область — от 50 до 70 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 55 грн;
  • Львовская область — от 40 до 55 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 50 грн;
  • Одесская область — от 40 до 60 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 55 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 50 грн;
  • Сумская область — от 40 до 55 грн;
  • Тернопольская область — от 50 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 45 до 60 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 55 грн;
  • Черкасская область — от 40 до 50 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 50 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

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