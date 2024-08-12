Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 12 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

В Украине цены на алюминий начали снижаться из-за уменьшения глобального спроса и стабилизации производственных мощностей. Производители отмечают, что уменьшение цен отмечается на фоне снижения стоимости сырья и спада выстраивания металла в индустриальных секторах.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 12 августа.

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Как выгодно продать лом алюминия

Чтобы выгодно продать лом алюминия, следуйте следующим советам:

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Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам Олега Пендзина из Экономического дискуссионного клуба, война с Россией серьезно ударила по металлургической промышленности Украины. В 2021 году украинские предприятия производили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот объем снизился до 6 миллионов тонн. Также произошло существенное понижение производства стали.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — добавил эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 40 до 65 грн;

Винницкая область — от 40 до 60 грн;

Волынская область — 40 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 55 грн;

Закарпатская область — от 50 до 65 грн;

Запорожская область — от 50 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 60 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 40 до 55 грн;

Николаевская область — от 40 до 50 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 55 грн;

Ровенская область — от 40 до 50 грн;

Сумская область — от 40 до 55 грн;

Тернопольская область — от 50 до 65 грн;

Харьковская область — от 45 до 60 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 50 грн;

Черновицкая область — от 40 до 50 грн;

Черниговская область — от 40 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.