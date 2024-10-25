Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября arrow

Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

25 октября 2024 06:40
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 25 октября 2024 года
Рабочий в кремневом цехе Запорожского алюминиевого комбината. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В конце октября цены на алюминий в Украине остаются стабильными, что выгодно для тех, кто планирует сдавать металлолом. Основными причинами этого стабилизация стоимости на международных рынках и высокий спрос на вторичное сырье в условиях увеличения производственных потребностей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 25 октября.

Читайте также:

Цены на алюминий

Алюминий — один из самых распространенных металлов, имеющий широкий спектр применения. Благодаря своей легкости и прочности он используется в автомобилестроении, авиации, строительстве и производстве электроники. Этот металл устойчив к коррозии, хорошо производит электричество и тепло, что делает его важным элементом в производстве современных гаджетов, таких как смартфоны, ноутбуки, а также в бытовой технике. Популярность алюминия растет, особенно из-за его экономичности в переработке — для повторного использования нужно на 95% меньше энергии, чем для добычи нового материала.

Если вы хотите выгодно сдать алюминий на металлолом, есть несколько советов. Выгоднее всего сдавать чистый алюминий без примесей, ведь металл в чистом виде ценится значительно дороже. Это могут быть банки, профили, рамы и другие изделия без краски, пластика или других материалов. Благодаря стабильным ценам на алюминий в конце октября 2024 года, этот металл остается привлекательным для тех, кто планирует сдавать металлолом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Олег Пендзин отмечает, что война с Россией нанесла значительный удар по металлургическому сектору Украины. Если в 2021 году украинские предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, то уже к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также понесло серьезные потери, что иллюстрирует масштабы вызовов, возникших из-за военных действий.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 45 до 65 грн;
  • Винницкая область — от 55 до 70 грн;
  • Волынская область — 55 до 70 грн;
  • Днепропетровская область — от 40 до 70 грн;
  • Житомирская область — от 45 до 65 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
  • Львовская область — от 45 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 55 грн;
  • Одесская область — от 40 до 60 грн;
  • Полтавская область — от 40 до 60 грн;
  • Ровенская область — от 45 до 60 грн;
  • Сумская область — от 45 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 65 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 55 до 70 грн;
  • Черновицкая область — от 40 до 60 грн;
  • Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чёрмет.

металлолом цены в Украине металл вторичная переработка алюминий вторсырье

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали

06:50 Сколько стоит доллар, евро и злотый — НБУ обновил курс

06:40 Цены на алюминий в Украине — как изменилась стоимость металлолома в конце октября

06:30 Водитель на "ноле" — нужно ли ему боевое распоряжение

06:30 Цены на ячмень в Украине — сколько стоит зерно в конце октября

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Новость с видео

06:27 Война бедных — почему борьба правоохранителей с МСЭК неэффективна

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

06:10 Военная пенсия по инвалидности — каков размер и особенности назначения

06:01 Ощадбанк отказался вернуть списанные мошенниками 55 тыс. грн — что решил суд

05:58 Кто из военных получает наибольшие доплаты во время войны

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — новый проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

22 октября 2024

18:22 Есть вкусно и полезно — реформа питания в школах Одесчины

06:40 В Украине растут цены на золото — цена драгоценных металлов в октябре

21 октября 2024

23:41 Военный из США рассказал, почему воюет за Украину

18 октября 2024

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

Text

23:28 Нардеп заявила об умышленном затягивании реформы МСЭК — какая причина

Text

22:09 Нардеп заявила о проблеме, которая возникла между парламентом и правительством

Text

19:38 Рост числа забронированных и Ставка Зеленского — Просто.Новини

Text

18:05 Аудит критических предприятий — нардеп назвал количество забронированных

Text

17:55 Казнь украинских пленных и войска КНДР в РФ — эфир Вечір.LIVE

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать - 80x80

В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

Text

17:48 Эксперт назвал ключевые аспекты энергетической стабильности в Украине

Text

15:17 Камельчук объяснил, какие заведения будут выполнять функции МСЭК и что улучшится

Text

13:13 Переговоры об окончании войны и возвращение отключений света — эфир День.LIVE

Text

10:58 Тимочко объяснил, как россияне будут использовать военных КНДР на фронте

Text

08:00 Зеленский и Сырский провели совещание и приняли решение — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре