Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 25 октября 2024 года

Рабочий в кремневом цехе Запорожского алюминиевого комбината. Фото: УНІАН

В конце октября цены на алюминий в Украине остаются стабильными, что выгодно для тех, кто планирует сдавать металлолом. Основными причинами этого стабилизация стоимости на международных рынках и высокий спрос на вторичное сырье в условиях увеличения производственных потребностей.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 25 октября.

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Цены на алюминий

Алюминий — один из самых распространенных металлов, имеющий широкий спектр применения. Благодаря своей легкости и прочности он используется в автомобилестроении, авиации, строительстве и производстве электроники. Этот металл устойчив к коррозии, хорошо производит электричество и тепло, что делает его важным элементом в производстве современных гаджетов, таких как смартфоны, ноутбуки, а также в бытовой технике. Популярность алюминия растет, особенно из-за его экономичности в переработке — для повторного использования нужно на 95% меньше энергии, чем для добычи нового материала.

Если вы хотите выгодно сдать алюминий на металлолом, есть несколько советов. Выгоднее всего сдавать чистый алюминий без примесей, ведь металл в чистом виде ценится значительно дороже. Это могут быть банки, профили, рамы и другие изделия без краски, пластика или других материалов. Благодаря стабильным ценам на алюминий в конце октября 2024 года, этот металл остается привлекательным для тех, кто планирует сдавать металлолом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Олег Пендзин отмечает, что война с Россией нанесла значительный удар по металлургическому сектору Украины. Если в 2021 году украинские предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, то уже к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также понесло серьезные потери, что иллюстрирует масштабы вызовов, возникших из-за военных действий.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн;

Винницкая область — от 55 до 70 грн;

Волынская область — 55 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 70 грн;

Житомирская область — от 45 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 70 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 60 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 55 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 45 до 70 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 55 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чёрмет.