Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 17 августа 2024 года

Выплавка металла. Фото: metals-hub.com

В Украине цены на алюминий стабилизировались после недавнего понижения, зафиксированного на прошлой неделе. Это связано с понижением предложения на рынке и восстановлением спроса, что помогло стабилизировать стоимость этого металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 17 августа.

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Куда выгоднее сдавать алюминий на лом

Если вы планируете сдать алюминий на лом, самым выгодным решением будет обратиться в специализированные пункты приема металлолома, которые предлагают самые высокие цены за этот металл. Такие пункты обычно расположены в промышленных районах или крупных городах, где спрос на алюминий значительно выше, что влияет на более выгодные условия для тех, кто сдает. К примеру, в Киеве, Харькове или Днепре можно найти компании, которые предоставляют конкурентные цены за килограмм алюминия, что позволяет получить максимальный доход от сдачи.

Кроме того, следует рассмотреть возможность сдачи алюминия на лом непосредственно на перерабатывающие предприятия. Эти компании часто предлагают более привлекательные условия для сдающих большой объем материала, поскольку им выгодно получать сырье непосредственно от поставщиков. Сравнение цен в нескольких пунктах приема и перерабатывающих предприятиях поможет вам найти наиболее выгодное предложение и извлечь максимальную выгоду от сдачи алюминия на лом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Олег Пендзин из Экономического дискуссионного клуба отметил, что война с Россией нанесла серьезный удар по металлургической промышленности Украины. Если в 2021 году украинские предприятия производили 21 млн тонн чугуна, то к 2023 году этот объем сократился до 6 млн тонн. В то же время произошло значительное снижение производства стали, что подчеркивает масштаб проблем, с которыми сталкивается отрасль из-за военных действий.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", — добавил эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн;

Винницкая область — от 45 до 60 грн;

Волынская область — 45 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 55 до 70 грн;

Запорожская область — от 55 до 70 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;

Кировоградская область — от 45 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 65 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 65 грн;

Ровенская область — от 40 до 60 грн;

Сумская область — от 40 до 65 грн;

Тернопольская область — от 50 до 65 грн;

Харьковская область — от 45 до 65 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 40 до 60 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.