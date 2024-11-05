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Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

5 ноября 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 5 ноября 2024 года
Производство латуни. Фото: knowesg.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, обладающий особыми свойствами, благодаря которым она стала популярным и достаточно дорогим материалом. Латунь широко используется в машиностроении, электротехнике, сантехнике, ювелирном деле и других отраслях. В машиностроении латунь служит для изготовления различных деталей и узлов, а электротехнике — для контактов и разъемов. Кроме того, латунь — экологичный сплав, пригодный для переработки и повторного использования, что позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и зарабатывать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома латуни в Украине по состоянию на 5 ноября.

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Интересные факты о латуни

Соотношение меди и цинка в латуни может быть изменено для получения различных оттенков, а также для придания металлу различных механических, электрических, акустических и химических свойств. Этот материал похож на бронзу, другой медный сплав, где вместо цинка используется олово. Как в латуни, так и в бронзе могут быть небольшие добавки других элементов, таких как мышьяк, свинец, фосфор, алюминий, марганец и кремний.

Латунь делят на два основных типа в зависимости от содержания металлов: желтый и красный. Желтая латунь содержит примерно 70% меди, тогда как в красной меди более 85%. Каждый из этих сплавов обладает уникальными свойствами, пригодными для разных целей.

Желтая латунь отличается высокой пластичностью, что делает ее идеальной для вытяжки и формовки. Красная латунь в свою очередь обладает высокой прочностью и стойкостью к коррозии при высоких температурах, что позволяет использовать ее в системах горячего водоснабжения.

Латунь стала популярным материалом для изготовления духовых музыкальных инструментов благодаря своей хорошей обрабатываемости, относительной коррозионной стойкости и отличным акустическим свойствам. Из латуни делаются резонаторы духовых инструментов. Это длинные, узкие трубки, сложенные или завернутые в спираль для компактности.

Сегодня перерабатывается около 90% всех латунных сплавов. Поскольку латунь не обладает ферромагнитными свойствами, ее легко отделить от лома черных металлов с помощью мощного магнита. Латунный лом плавится и превращается в заготовки, которым затем придают нужную форму и размер методом прессования.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам экономики Украины, включая металлургию. Однако, по его мнению, реальные инвестиции из-за границы на восстановление украинской металлургии станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — заявил эксперт.

Новак также подчеркнул, что для возрождения металлургической отрасли страны после завершения боевых действий потребуется финансирование на десятки миллиардов долларов.

Цены на латунь в Украине в ноябре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 5 ноября и согласно объявлениям пунктов приемки металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 145 до 180 грн;

Винницкая область — от 135 до 175 грн;

Волынская область — от 135 до 175 грн;

Днепропетровская область — от 140 до 185 грн;

Житомирская область — от 130 до 160 грн;

Закарпатская область — от 135 до 160 грн;

Запорожская область — от 145 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 140 до 165 грн;

Кировоградская область — от 135 до 160 грн;

Львовская область — от 130 до 160 грн;

Николаевская область — от 135 до 160 грн;

Одесская область — от 145 до 180 грн;

Полтавская область — от 135 до 175 грн;

Ровенская область — от 145 до 170 грн;

Сумская область — от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 140 до 160 грн;

Харьковская область — от 155 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 135 до 165 грн;

Черкасская область — от 145 до 175 грн;

Черновицкая область — от 140 до 160 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.

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