Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 14 ноября 2024 года

Цены на алюминий в ноябре — сколько стоят цветные металлы
Алюминий можно считать металлом современной эры. По историческим данным, медь и железо стали использоваться людьми около девяти тысяч лет назад, в то время как алюминий стал доступен лишь менее 200 лет назад. Более того, в первые годы его ценили выше золота и серебра. Сегодня переработка алюминия приносит значительные преимущества как экологии, так и обществу.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 14 ноября.
Интересные факты об алюминии
Алюминий в виде бокситовой руды является третьим по распространенности элементом Земли после кислорода и кремния. Его запасов достаточно, чтобы снабжать нас на протяжении многих поколений, и его доступность значительно выше, чем у железа и других ценных металлов. Алюминий составляет 8,09% земной коры, тогда как доля железа составляет всего 5%. Алюминия вокруг нас достаточно, чтобы служить нам много поколений.
Алюминий отличается пластичностью и малой плотностью. Мягкая сталь обладает пластичностью всего на 50% от пластичности алюминия. Благодаря этому алюминий легко использовать в разных областях — от автомобильных деталей до кухонной утвари. Для улучшения свойств металла алюминиевые сплавы добавляют такие элементы как медь, цинк, магний, кремний или марганец. Пластичность алюминия сохраняется как при высоких, так и при низких температурах, что открывает безграничные возможности его модификации.
Алюминиевые банки — упаковка для напитков, которую перерабатывают в мире больше всего. В 2019 году 71% алюминиевых банок были переработаны и снова использованы для производства новых изделий из алюминия по всему миру. Для сравнения: уровень переработки ПЭТ-бутылок составил 34%, а стеклянных бутылок – 40%.
Первая алюминиевая банка была сделана в 1958 году. Эту технологию разработали совместно алюминиевая компания и производитель напитков, начавший использовать банки для продажи пива. Компании Coca-Cola и Pepsi начали продавать свои напитки в банках только в 1967 году.
Алюминий можно перерабатывать до бесконечности, и он является одним из немногих материалов, стоимость сбора которых полностью окупается. Фактически, 75% всего когда-то производимого алюминия по-прежнему используется, а для его переработки требуется всего 5% энергии, необходимой для первичного производства. Выброшенный алюминий — один из самых ценных материалов в вашем мусорном баке.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что война с Россией нанесла серьезный удар по металлургической отрасли Украины. В 2021 году украинские предприятия произвели 21 млн тонн чугуна, но к 2023 году этот объем сократился до 6 млн тонн. Аналогичное понижение наблюдалось и в производстве стали. Это подчеркивает, какой значительный экономический ущерб понес один ключевых секторов украинской промышленности.
"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь намного длиннее", — добавил экономист.
Цены на алюминий в Украине в ноябре
Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:
Киевская область — от 45 до 65 грн;
Винницкая область — от 55 до 80 грн;
Волынская область — 45 до 75 грн;
Днепропетровская область — от 45 до 55 грн;
Житомирская область — от 40 до 60 грн;
Закарпатская область — от 45 до 75 грн;
Запорожская область — от 45 до 90 грн;
Ивано-Франковская область — от 50 до 80 грн;
Кировоградская область — от 40 до 55 грн;
Львовская область — от 45 до 55 грн;
Николаевская область — от 40 до 50 грн;
Одесская область — от 45 до 60 грн;
Полтавская область — от 45 до 65 грн;
Ровенская область — от 40 до 60 грн;
Сумская область – от 40 до 60 грн;
Тернопольская область — от 35 до 55 грн;
Харьковская область — от 45 до 85 грн;
Хмельницкая область — от 40 до 60 грн;
Черкасская область — от 50 до 70 грн;
Черновицкая область — от 45 до 65 грн;
Черниговская область — от 50 до 65 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько в ноябре стоит латунь в Украине. Еще мы собрали цены на чермет, золото и медь.
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