Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 4 ноября 2024 года

Выплавка алюминия. Фото: Bloomberg

В начале ноября цены на алюминий в Украине остаются стабильными, что выгодно для сдающих металлолом. Поддержка цен на этом уровне обусловлена стабильным спросом на вторичные сырья со стороны перерабатывающих предприятий, а также ограниченным предложением на рынке, что создает благоприятные условия для сдачи алюминиевого лома.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 4 ноября 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Вот несколько интересных фактов об этом металле:

Легкость и крепкость. Алюминий втрое легче стали, но при этом он имеет большую прочность. Это позволяет использовать алюминий в конструкциях, где важно уменьшение веса, в частности в авиации и автомобилестроении.

Алюминий втрое легче стали, но при этом он имеет большую прочность. Это позволяет использовать алюминий в конструкциях, где важно уменьшение веса, в частности в авиации и автомобилестроении. Теплопроводность. Этот металл является отличным проводником тепла, что делает его идеальным для использования в радиаторах и кухонной посуде. Его теплопроводность выше, чем у многих других металлов, что позволяет быстрее распределять тепло.

Этот металл является отличным проводником тепла, что делает его идеальным для использования в радиаторах и кухонной посуде. Его теплопроводность выше, чем у многих других металлов, что позволяет быстрее распределять тепло. Устойчивость к коррозии. Алюминий не ржавеет, поскольку покрыт тонкой пленкой оксида, которая защищает его от воздействия влаги и воздуха. Это делает его особенно полезным для наружных конструкций, таких как окна и двери.

Алюминий не ржавеет, поскольку покрыт тонкой пленкой оксида, которая защищает его от воздействия влаги и воздуха. Это делает его особенно полезным для наружных конструкций, таких как окна и двери. Экологичность. Этот металл – один из самых перерабатываемых металлов в мире. Около 75% когда-либо производимого алюминия до сих пор употребляется, и его переработка требует на 95% меньше энергии, чем производство нового алюминия из руды.

Этот металл – один из самых перерабатываемых металлов в мире. Около 75% когда-либо производимого алюминия до сих пор употребляется, и его переработка требует на 95% меньше энергии, чем производство нового алюминия из руды. Уникальная электропроводность. Алюминий является хорошим проводником электричества и часто используется для производства электрических проводов. Его легкость и крепкость делают его безупречным выбором для энергетических передач.

Эти факты демонстрируют важность алюминия в современной промышленности и повседневной жизни, благодаря его уникальным свойствам и экологичности.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, война с Россией нанесла серьезный удар по украинскому металлургическому сектору. С 2021 года предприятия выпустили 21 миллион тонн чугуна, но к 2023 году этот показатель снизился до 6 миллионов тонн. Производство стали также пострадало, что показывает масштаб вызовов, связанных с военными действиями.

"Сейчас металл у нас следует зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в ноябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 70 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 55 до 70 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 50 до 70 грн;

Запорожская область — от 65 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 70 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 40 до 60 грн;

Одесская область — от 40 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 60 грн;

Сумская область — от 45 до 70 грн;

Тернопольская область — от 45 до 60 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 45 до 60 грн;

Черниговская область — от 40 до 60 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в ноябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.