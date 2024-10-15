Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 15 октября 2024 года

Производство алюминия. Фото: trimet.eu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — это очень универсальный металл который имеет множество преимуществ. Например, он известен своей легкостью и гибкостью. Его можно лить, плавить, формировать, обрабатывать и прессовать, что позволяет придавать ему разные формы и использовать для разных целей. Благодаря высокой универсальности и прочности алюминий становится все более нужным материалом и за него охотно заплатят неплохие деньги на пунктах приема вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 15 октября.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий — коррозионностойкий металл, который естественным образом формирует защитное покрытие. Оно очень тонкое и образуется при контакте металла с окислительной средой. Защитный слой оксида алюминия предотвращает коррозию поверхности металла. Кроме того, дополнительная обработка, такая как окрашивание или анодирование могут повысить общую коррозионную стойкость алюминия.

Чистый алюминий обладает низкой прочностью, поэтому не подходит для использования в строительстве. Однако добавление легирующих элементов, таких как медь, марганец, магний, цинк и другие, а также применение специальных производственных процессов, позволяют изменить его физические и механические свойства, чтобы соответствовать требованиям широкого спектра применений.

Алюминий и его сплавы показывают высокую эффективность при низких температурах. В отличие от стали, которая становится хрупкой в таких условиях, алюминий и его сплавы только укрепляются. Кроме того, коррозионная стойкость алюминия увеличивается, что делает его идеальным для эксплуатации в холодных регионах без риска ускоренного разрушения под воздействием влаги.

Алюминий не притягивается магнитами и потому именуется парамагнетиком. Эта особенность делает его идеальным материалом для экранирования антенн и дисков.

Ежегодно в мире производится более 58 миллионов тонн первичного алюминия, а также более 16 миллионов тонн переработанного алюминия из лома. Переработка этого металла особенно эффективна, так как требует всего около 5% энергии, необходимой для получения первичного алюминия, при этом качество материала не ухудшается.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к разным секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его словам, реальные вложения в восстановление этой отрасли станут возможны только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

Он добавил, что на восстановление украинской металлургии в послевоенный период потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на алюминий в Украине в октябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 45 до 65 грн;

Винницкая область — от 50 до 75 грн;

Волынская область — 50 до 75 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 75 грн;

Житомирская область — от 40 до 65 грн;

Закарпатская область — от 40 до 70 грн;

Запорожская область — от 50 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 65 грн;

Львовская область — от 45 до 65 грн;

Николаевская область — от 40 до 55 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 45 до 65 грн;

Ровенская область — от 45 до 65 грн;

Сумская область — от 45 до 70 грн;

Тернопольская область — от 45 до 65 грн;

Харьковская область — от 50 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в октябре. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.