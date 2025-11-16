Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цены на агрорынке — какая продукция стала дороже на 900 грн

Цены на агрорынке — какая продукция стала дороже на 900 грн

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 06:30
обновлено: 22:58
Цены на сою не останавливаются — как и почему культура подорожала на 900 грн за месяц
Полевые работы. Фото: УНИАН

На рынке зерновых и бобовых в Украине цены осенью меняются чуть ли не ежедневно: продукция то дорожает, то дешевеет. Впрочем, среди всех культур есть одна, цены на которую неуклонно растут четвертую неделю подряд.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какая культура дорожает

С октября 2025 года и в ноябре на украинском агрорынке фиксируется рост цен спроса на соевые бобы.

"Сложившаяся тенденция объясняется ограниченным количеством предложений сои из-за сдерживания продаж аграриями, которые ожидают дальнейшего существенного повышения цен на нее", — говорится в публикации на сайте Agronews.ua.

Также на количество предложений сои влияет нестабильная уборочная кампания, поскольку работать в поле аграриям мешают дожди. К тому же из-за непогоды качество продукции стало хуже.

Более того — повышению цен способствует высокая конкуренция за сырье между переработчиками и экспортерами.

Цены на сою

Учитывая описанные выше факторы, по состоянию на 15 ноября максимальные цены спроса на соевые бобы достигли цены в 18,2 тысячи гривен за тонну (с доставкой в порт). Это на 900 гривен выше цен, которые фиксировались на рынке в октябре.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинская соя сейчас является самой дешевой культурой на мировом агрорынке. Так, ее стоимость за тонну колеблется в пределах от 415 до 420 долларов. При этом эксперты отмечают, что соя имеет потенциал для дальнейшего подорожания, поскольку цены на культуру постоянно растут.

Ранее мы рассказывали, что в Украине дорожает кукуруза. Известно также, как изменились цены на другие культуры. Узнавайте также, по каким причинам на рынке зерна ожидается подорожание пшеницы.

цены в Украине зерно цены соя агропромышленность зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации