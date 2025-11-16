Цены на сою не останавливаются — как и почему культура подорожала на 900 грн за месяц

Полевые работы. Фото: УНИАН

На рынке зерновых и бобовых в Украине цены осенью меняются чуть ли не ежедневно: продукция то дорожает, то дешевеет. Впрочем, среди всех культур есть одна, цены на которую неуклонно растут четвертую неделю подряд.

Какая культура дорожает

С октября 2025 года и в ноябре на украинском агрорынке фиксируется рост цен спроса на соевые бобы.

"Сложившаяся тенденция объясняется ограниченным количеством предложений сои из-за сдерживания продаж аграриями, которые ожидают дальнейшего существенного повышения цен на нее", — говорится в публикации на сайте Agronews.ua.

Также на количество предложений сои влияет нестабильная уборочная кампания, поскольку работать в поле аграриям мешают дожди. К тому же из-за непогоды качество продукции стало хуже.

Более того — повышению цен способствует высокая конкуренция за сырье между переработчиками и экспортерами.

Цены на сою

Учитывая описанные выше факторы, по состоянию на 15 ноября максимальные цены спроса на соевые бобы достигли цены в 18,2 тысячи гривен за тонну (с доставкой в порт). Это на 900 гривен выше цен, которые фиксировались на рынке в октябре.

Что еще стоит знать

Напомним, что украинская соя сейчас является самой дешевой культурой на мировом агрорынке. Так, ее стоимость за тонну колеблется в пределах от 415 до 420 долларов. При этом эксперты отмечают, что соя имеет потенциал для дальнейшего подорожания, поскольку цены на культуру постоянно растут.

Ранее мы рассказывали, что в Украине дорожает кукуруза. Известно также, как изменились цены на другие культуры. Узнавайте также, по каким причинам на рынке зерна ожидается подорожание пшеницы.