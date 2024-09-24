Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 24 сентября 2024 года

Производство стали. Фото: steelradar.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы, такие как железо, чугун и сталь, являются одними из самых распространенных и важных материалов в нашей жизни. Уникальные свойства сделали их незаменимыми во многих отраслях промышленности и строительстве. Сдача черных металлов в переработку помогает сократить вредные выбросы и улучшить экологическое состояние окружающей среды. Кроме того, переработка чермета может стать источником дополнительного дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.

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Интересные факты о стали

История стали начинается примерно с 2000 года до н. э., когда люди открыли способ плавки минералов и металлов. Важную роль в производстве стали сыграли древние культуры Индии и Китая, где были обнаружены железные сельскохозяйственные орудия, датируемые I–II веками н. э., а также дамасские мечи III века, изготовленные из стали вуц.

В XIX веке Генри Бессемер изобрел способ продувания воздухом для производства стали. Позже, с началом мировых войн и развитием военной промышленности, сталь получила наибольшее распространение и развитие. Более того, на Земле это один из самых распространенных металлов — около 5% земной коры состоит из железа, используемого для производства стали.

Существует множество типов стали — около 3500 классов, которые различаются по способу обработки, составу сплавов и сфере применения. 75% из этих вариантов были исследованы и разработаны за последние 20 лет для создания новых материалов, используемых в высокотехнологичных отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность или медицинская робототехника. Наиболее распространенным типом является нержавеющая сталь, содержащая не менее 10% хрома и отличающаяся высокой устойчивостью. Также широко используется оцинкованная сталь, покрытая слоем цинка, применяемая в мебели и инфраструктуре. К другим видам стали относятся остекленная, эмалированная и фарфоровая.

Нержавеющая сталь — это сплав, содержащий не менее 10,5% хрома, что делает его очень устойчивым к образованию пятен и коррозии. Такой состав позволяет нержавеющей стали сохранять свой первозданный вид и цельность даже под влиянием суровых условий. Содержимое хрома образует защитный слой на поверхности материала, предотвращая реакции с кислородом и другими элементами окружающей среды. В результате нержавеющая сталь широко используется в областях, где гигиена имеет решающее значение, таких как кухонная утварь, оборудование для переработки пищевых продуктов и медицинские инструменты.

Сталь известна своей исключительной пригодностью к вторичной переработке. В отличие от других материалов, сталь может перерабатываться до бесконечности, не теряя своих природных свойств. Процесс переработки включает сбор стального лома из различных источников, таких как выброшенные приборы, автомобили и строительные материалы, а затем его плавление в печи. После чего расплавленная сталь формируется в новые продукты или используется как сырье для производственных процессов.

Какая сейчас ситуация с металлургией в Украине

Экономист Андрей Новак отметил, что иностранные инвесторы проявляют интерес ко всем секторам украинской экономики, включая металлургию. Однако, по его мнению, обсуждать реальные иностранные вложения в восстановление металлургической отрасли Украины можно только после ее победы.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы обновления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — подчеркнул эксперт.

Новак также отметил, что для восстановления украинской металлургической промышленности в послевоенный период потребуются инвестиции в десятки миллиардов долларов.

Цены на чермет в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 3 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатская область — от 3 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 3,5 грн до 6 грн;

Львовская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 3 грн до 5 грн;

Сумская область — от 3 до 5 грн;

Тернопольская область — от 3 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;

Хмельницкая область — от 3,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 3 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько в сентябре стоит золото в Украине. Еще мы собрали цены на латунь, алюминий и медь.