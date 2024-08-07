Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 7 августа 2024 года

Производство алюминия. Фото: sumitomocorp.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — третий по распространенности элемент в земной коре. Этот металл известен своей легкостью, коррозионной стойкостью, высокой электро- и теплопроводностью, а также пластичностью. Благодаря этим характеристикам он широко используется в строительстве, авиации, судостроении, электротехнике и других отраслях. Алюминий ценится за свою нетоксичность и способность к бесконечной переработке. Ресайклинг алюминия позволяет экономить природные ресурсы, снижать уровень загрязнения окружающей среды и сокращать потребление энергии.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 7 августа.

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Интересные факты об алюминии

Производство алюминия связано с высокими энергозатратами, поэтому производители стремятся размещать плавильные заводы в регионах с доступным и недорогим электричеством. В среднем для изготовления одного килограмма алюминия необходимо около 7 килограммов нефтяного эквивалента, в то время как на производство стали требуется примерно 1,5 килограмма, а на пластик — около 2 килограммов.

Алюминий находит обширное применение в аэрокосмической индустрии. Например, обтекаемые корпуса многих ракет и спутников чаще всего изготавливаются из алюминиевых сплавов.

По данным Международной ассоциации алюминия, с 1995 года выбросы углекислого газа в алюминиевой промышленности снизились почти на 40%. Это стало возможным благодаря переходу на возобновляемые источники энергии, повышению энергоэффективности и увеличению доли переработанного алюминия, что способствует снижению выбросов и укреплению устойчивости отрасли.

Алюминий занимает третье место по распространенности среди элементов в земной коре, однако он не участвует в метаболических процессах живых организмов.

Лишь некоторые материалы подвергаются переработке так же легко, как алюминий. На его ресайклинг нужно только 5% энергии по сравнению с производством первичного металла. Приблизительно 75% всего алюминия, который был произведен в течение истории до сих пор используется человечеством.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, две трети металлургической промышленности Украины серьезно пострадали из-за войны с Россией. В 2021 году украинские металлургические предприятия произвели 21 млн тонн чугуна, но к 2023 году этот объем сократился до 6 млн тонн. Также вышло существенное понижение производства стали.

Пендзин также отметил, что российское вторжение привело к сокращению экспорта украинской металлургической продукции.

"До войны 30-40% производимой украинскими предприятиями металлургической продукции шло на экспорт. В 2021 году мы экспортировали примерно 6 миллионов тонн прокатной стали, в 2022-м этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, в 2023 году — 1 миллион", – добавил эксперт.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 75 грн;

Винницкая область — от 40 до 65 грн;

Волынская область — 50 до 60 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 85 грн;

Житомирская область — от 45 до 55 грн;

Закарпатская область — от 50 до 65 грн;

Запорожская область — от 50 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 50 грн;

Кировоградская область — от 45 до 55 грн;

Львовская область — от 50 до 50 грн;

Николаевская область — от 45 до 55 грн;

Одесская область — от 45 до 65 грн;

Полтавская область — от 40 до 55 грн;

Ровенская область — от 40 до 50 грн;

Сумская область – от 40 до 50 грн;

Тернопольская область — от 55 до 75 грн;

Харьковская область — от 45 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 55 грн;

Черкасская область — от 40 до 50 грн;

Черновицкая область — от 40 до 50 грн;

Черниговская область — от 45 до 55 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в августе. Еще мы собрали цены на медь, чермет и золото.