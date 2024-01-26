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Ціна 1 кг алюмінію в Україні — скільки коштують кольорові метали у січні

26 січня 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на алюминий та кольорові метали в Україні станом на 26 січня 2024 року
Обробка металу. Фото: axatec.de
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Алюміній не тільки надзвичайно корисний для промисловості, але й відзначається своєю властивою легкістю, що робить його популярним у виробництві легкових автомобілів та інших транспортних засобів. Крім того, цей метал екологічно чистий, довговічний та стійкий до корозії. Він легко переробляється, а також може принести непоганий додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Перше велике виробництво алюмінію розпочалося в середині XIX століття завдяки новітнім методам, винаходженим Фрідріхом Вельгельцем. Історично алюміній був рідкісним і дорогим металом. У XIX столітті французький імператор Наполеон III навіть сервірував гостям на королівських банкетах накриття з алюмінію, підкреслюючи його цінність. Однак з винайденням вибухових процесів виробництва, алюміній став більш доступним для широкого використання.

Алюміній відзначається стійкістю до корозії, що зробило його важливим матеріалом для архітектури. Славетний приклад — Статуя Свободи в Нью-Йорку, що виготовлена з алюмінію.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Здавання брухту алюмінію є корисною практикою з точки зору екології і може призвести до винагороди. Ось кілька порад щодо правильного здавання брухту алюмінію:

  • Відокремлюйте алюмінієвий брухт від інших матеріалів. Перш ніж здавати алюміній, переконайтеся, що він чистий і відокремлений від інших матеріалів. Це полегшить переробку і забезпечить вищу якість вторинного алюмінію.
  • Перевірте правила сортування. Деякі центри приймання можуть мати конкретні вимоги щодо сортування алюмінію за типом (наприклад, банки, фольга, консервні банки). Перевірте правила відповідного центру.
  • Видаліть додаткові матеріали. Перед здаванням алюмінію відділіть його від інших матеріалів, таких як пластикові кришечки чи наклейки.
  • Знаходьте місця приймання. Шукайте в місцевості центри вторинної переробки алюмінію або великі магазини, які приймають брухт для подальшої утилізації.
  • Перевірте ціни. Перед відвезенням брухту алюмінію розіберіться із цінами, які пропонують центри приймання або утилізаційні компанії.

Ціни на алюміній 26 січня в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 75 до 1055 грн;
  • Вінницька область — від 40 до 65 грн;
  • Волинська область — від 35 до 55 грн;
  • Дніпропетровська область — від 35 до 55 грн;
  • Житомирська область — від 30 до 55 грн;
  • Закарпатська область — від 25 до 40 грн;
  • Запорізька область — від 60 до 80 грн;
  • Івано-Франківська область — від 25 до 40 грн;
  • Кіровоградська область — від 25 до 55 грн;
  • Львівська область — від 25 до 45 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 55 грн;
  • Одеська область — від 50 до 75 грн;
  • Полтавська область — від 30 до 55 грн;
  • Рівненська область — від 25 до 55 грн;
  • Сумська область — від 20 до 45 грн;
  • Тернопільська область — від 25 до 45 грн;
  • Харківська область — від 55 до 75 грн;
  • Хмельницька область — від 20 до 45 грн;
  • Черкаська область — від 25 до 50 грн;
  • Чернівецька область — від 35 до 55 грн;
  • Чернігівська область — від 30 до 50 грн. 

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзичермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні. 

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