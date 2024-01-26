Ціни на алюминий та кольорові метали в Україні станом на 26 січня 2024 року

Обробка металу. Фото: axatec.de

Алюміній не тільки надзвичайно корисний для промисловості, але й відзначається своєю властивою легкістю, що робить його популярним у виробництві легкових автомобілів та інших транспортних засобів. Крім того, цей метал екологічно чистий, довговічний та стійкий до корозії. Він легко переробляється, а також може принести непоганий додатковий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у січні 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Перше велике виробництво алюмінію розпочалося в середині XIX століття завдяки новітнім методам, винаходженим Фрідріхом Вельгельцем. Історично алюміній був рідкісним і дорогим металом. У XIX столітті французький імператор Наполеон III навіть сервірував гостям на королівських банкетах накриття з алюмінію, підкреслюючи його цінність. Однак з винайденням вибухових процесів виробництва, алюміній став більш доступним для широкого використання.

Алюміній відзначається стійкістю до корозії, що зробило його важливим матеріалом для архітектури. Славетний приклад — Статуя Свободи в Нью-Йорку, що виготовлена з алюмінію.

Як правильно здавати брухт алюмінію

Здавання брухту алюмінію є корисною практикою з точки зору екології і може призвести до винагороди. Ось кілька порад щодо правильного здавання брухту алюмінію:

Відокремлюйте алюмінієвий брухт від інших матеріалів. Перш ніж здавати алюміній, переконайтеся, що він чистий і відокремлений від інших матеріалів. Це полегшить переробку і забезпечить вищу якість вторинного алюмінію.

Перш ніж здавати алюміній, переконайтеся, що він чистий і відокремлений від інших матеріалів. Це полегшить переробку і забезпечить вищу якість вторинного алюмінію. Перевірте правила сортування. Деякі центри приймання можуть мати конкретні вимоги щодо сортування алюмінію за типом (наприклад, банки, фольга, консервні банки). Перевірте правила відповідного центру.

Деякі центри приймання можуть мати конкретні вимоги щодо сортування алюмінію за типом (наприклад, банки, фольга, консервні банки). Перевірте правила відповідного центру. Видаліть додаткові матеріали. Перед здаванням алюмінію відділіть його від інших матеріалів, таких як пластикові кришечки чи наклейки.

Перед здаванням алюмінію відділіть його від інших матеріалів, таких як пластикові кришечки чи наклейки. Знаходьте місця приймання. Шукайте в місцевості центри вторинної переробки алюмінію або великі магазини, які приймають брухт для подальшої утилізації.

Шукайте в місцевості центри вторинної переробки алюмінію або великі магазини, які приймають брухт для подальшої утилізації. Перевірте ціни. Перед відвезенням брухту алюмінію розіберіться із цінами, які пропонують центри приймання або утилізаційні компанії.

Ціни на алюміній 26 січня в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 75 до 1055 грн;

Вінницька область — від 40 до 65 грн;

Волинська область — від 35 до 55 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 55 грн;

Житомирська область — від 30 до 55 грн;

Закарпатська область — від 25 до 40 грн;

Запорізька область — від 60 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 25 до 40 грн;

Кіровоградська область — від 25 до 55 грн;

Львівська область — від 25 до 45 грн;

Миколаївська область — від 40 до 55 грн;

Одеська область — від 50 до 75 грн;

Полтавська область — від 30 до 55 грн;

Рівненська область — від 25 до 55 грн;

Сумська область — від 20 до 45 грн;

Тернопільська область — від 25 до 45 грн;

Харківська область — від 55 до 75 грн;

Хмельницька область — від 20 до 45 грн;

Черкаська область — від 25 до 50 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 30 до 50 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи, чермету та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні. Крім того, ми писали про ціни на латунь в Україні.