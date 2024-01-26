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Цена 1 кг алюминия в Украине — сколько стоят цветные металлы в январе

26 января 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 января 2024 года
Обработка металла. Фото: axatec.de
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Алюминий не только чрезвычайно полезен для промышленности, но и отличается своей легкостью, что делает его популярным в производстве легковых автомобилей и других транспортных средств. Кроме того, этот металл экологически чист, долговечен и устойчив к коррозии. Он легко перерабатывается, а также может принести неплохую дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Первое крупное производство алюминия началось в середине XIX века благодаря новейшим методам, изобретенным Фридрихом Вельгельцем. Исторически алюминий был редким и дорогим металлом. В XIX веке французский император Наполеон III даже сервировал гостям на королевских банкетах средства из алюминия, подчеркивая его ценность. Однако с изобретением взрывных процессов производства алюминий стал более доступным для широкого использования.

Алюминий отличается стойкостью к коррозии, что сделало его важным материалом для архитектуры. Славный пример — Статуя Свободы в Нью-Йорке, изготовленная из алюминия.

Как правильно сдавать лом алюминия

Сдача лома алюминия является полезной практикой с точки зрения экологии и может привести к вознаграждению. Вот несколько советов по правильной сдаче лома алюминия:

  • Отделяйте алюминиевый лом от других материалов. Прежде чем сдавать алюминий, убедитесь, что он чистый и отделен от других материалов. Это облегчит переработку и обеспечит более высокое качество вторичного алюминия.
  • Проверьте правила сортировки. Некоторые центры приема могут иметь конкретные требования по сортировке алюминия по типу (например, банки, фольга, консервные банки). Проверьте правила соответствующего центра.
  • Удалите дополнительные материалы. Перед сдачей алюминия отделите его от других материалов, таких как пластиковые крышечки или наклейки.
  • Находите места приема. Ищите в местности центры вторичной переработки алюминия или крупные магазины, принимающие лом для дальнейшей утилизации.
  • Проверьте цены. Перед отвозом лома алюминия разберитесь с ценами, которые предлагают центры приема или утилизационные компании.

Цены на алюминий 26 января в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 75 до 1055 грн;
  • Винницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Волынская область — от 35 до 55 грн;
  • Днепропетровская область — от 35 до 55 грн;
  • Житомирская область — от 30 до 55 грн;
  • Закарпатская область — от 25 до 40 грн;
  • Запорожская область — от 60 до 80 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 25 до 40 грн;
  • Кировоградская область — от 25 до 55 грн;
  • Львовская область — от 25 до 45 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 55 грн;
  • Одесская область — от 50 до 75 грн;
  • Полтавская область — от 30 до 55 грн;
  • Ровенская область — от 25 до 55 грн;
  • Сумская область — от 20 до 45 грн;
  • Тернопольская область — от 25 до 45 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 75 грн;
  • Хмельницкая область — от 20 до 45 грн;
  • Черкасская область — от 25 до 50 грн;
  • Черновицкая область — от 35 до 55 грн;
  • Черниговская область — от 30 до 50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В настоящее время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине.

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