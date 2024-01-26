Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 26 января 2024 года

Обработка металла. Фото: axatec.de

Алюминий не только чрезвычайно полезен для промышленности, но и отличается своей легкостью, что делает его популярным в производстве легковых автомобилей и других транспортных средств. Кроме того, этот металл экологически чист, долговечен и устойчив к коррозии. Он легко перерабатывается, а также может принести неплохую дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в январе 2024 года.

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Интересные факты об алюминии

Первое крупное производство алюминия началось в середине XIX века благодаря новейшим методам, изобретенным Фридрихом Вельгельцем. Исторически алюминий был редким и дорогим металлом. В XIX веке французский император Наполеон III даже сервировал гостям на королевских банкетах средства из алюминия, подчеркивая его ценность. Однако с изобретением взрывных процессов производства алюминий стал более доступным для широкого использования.

Алюминий отличается стойкостью к коррозии, что сделало его важным материалом для архитектуры. Славный пример — Статуя Свободы в Нью-Йорке, изготовленная из алюминия.

Как правильно сдавать лом алюминия

Сдача лома алюминия является полезной практикой с точки зрения экологии и может привести к вознаграждению. Вот несколько советов по правильной сдаче лома алюминия:

Отделяйте алюминиевый лом от других материалов. Прежде чем сдавать алюминий, убедитесь, что он чистый и отделен от других материалов. Это облегчит переработку и обеспечит более высокое качество вторичного алюминия.

Прежде чем сдавать алюминий, убедитесь, что он чистый и отделен от других материалов. Это облегчит переработку и обеспечит более высокое качество вторичного алюминия. Проверьте правила сортировки. Некоторые центры приема могут иметь конкретные требования по сортировке алюминия по типу (например, банки, фольга, консервные банки). Проверьте правила соответствующего центра.

Некоторые центры приема могут иметь конкретные требования по сортировке алюминия по типу (например, банки, фольга, консервные банки). Проверьте правила соответствующего центра. Удалите дополнительные материалы. Перед сдачей алюминия отделите его от других материалов, таких как пластиковые крышечки или наклейки.

Перед сдачей алюминия отделите его от других материалов, таких как пластиковые крышечки или наклейки. Находите места приема. Ищите в местности центры вторичной переработки алюминия или крупные магазины, принимающие лом для дальнейшей утилизации.

Ищите в местности центры вторичной переработки алюминия или крупные магазины, принимающие лом для дальнейшей утилизации. Проверьте цены. Перед отвозом лома алюминия разберитесь с ценами, которые предлагают центры приема или утилизационные компании.

Цены на алюминий 26 января в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 75 до 1055 грн;

Винницкая область — от 40 до 65 грн;

Волынская область — от 35 до 55 грн;

Днепропетровская область — от 35 до 55 грн;

Житомирская область — от 30 до 55 грн;

Закарпатская область — от 25 до 40 грн;

Запорожская область — от 60 до 80 грн;

Ивано-Франковская область — от 25 до 40 грн;

Кировоградская область — от 25 до 55 грн;

Львовская область — от 25 до 45 грн;

Николаевская область — от 40 до 55 грн;

Одесская область — от 50 до 75 грн;

Полтавская область — от 30 до 55 грн;

Ровенская область — от 25 до 55 грн;

Сумская область — от 20 до 45 грн;

Тернопольская область — от 25 до 45 грн;

Харьковская область — от 55 до 75 грн;

Хмельницкая область — от 20 до 45 грн;

Черкасская область — от 25 до 50 грн;

Черновицкая область — от 35 до 55 грн;

Черниговская область — от 30 до 50 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В настоящее время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы, чермета и нержавеющей стали в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на золото и платину в Украине. Кроме того, мы писали о ценах на латунь в Украине.