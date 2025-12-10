Відкриття цифрової картки у ПриватБанку — що відомо не усім клієнтам

Приват24 у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Власники цифрових карток, які планують перевипустити електронний варіант, мають бути готові до того, що ПриватБанк її заблокує. А відновити доступ буде не так вже й легко.

Про свій досвід на порталі Мінфін розповів один із користувачів.

Реклама

Читайте також:

Перевипуск цифрової картки в ПриватБанку

За словами клієнта, створити новий цифровий варіант своєї картки у додатку йому вдалося — проблеми почалися на етапі перейменування, коли застосунок припинив працювати.

"Зайшов підтверджуючи через дзвінок. Перейменував. Викинуло з додатка та заблокувало можливість входу. У чаті відмовився від верифікації за фото, на усі питання у чаті відповів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив чоловік, далі банк запропонував виконати голосове підтвердження, однак у додатку ця функція не працювала.

"Відновлював доступ по відеочату, хоч мені це і не зручно", — зазначив клієнт.

Його здивувало, що банк рахує підозрілою операцію з відкриття та перейменування цифрової картки. До того ж в банку йому повідомили, що операція зі створення і додавання нової картки з іншою платіжною системою до чинного рахунку, можлива лише у відділенні ПриватБанку.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що ПриватБанк списує гроші за тривале невикористання платіжних карток. Списання відбуваються автоматично, а сама послуга називається "комісією за обслуговування неактивних рахунків".

За інформацією державної фінустанови, навіть якщо не користуватися одним із рахунків, за банком є право з наступного місяця списати 20 грн. Ба більше — таку суму спишуть з кожного рахунку.

Раніше ми розповідали, кому у ПриватБанку треба замінити старі картки. Відомо, як це зробити у 2025 році. Також ми писали, що у ПриватБанку з'явився новий сервіс для ФОПів. Мова про "Миттєву розстрочку для бізнесу" з лімітом до 500 тисяч гривень.