Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Цифрові картки у ПриватБанку — клієнт назвав важливу проблему

Цифрові картки у ПриватБанку — клієнт назвав важливу проблему

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 07:01
Відкриття цифрової картки у ПриватБанку — що відомо не усім клієнтам
Приват24 у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Власники цифрових карток, які планують перевипустити електронний варіант, мають бути готові до того, що ПриватБанк її заблокує. А відновити доступ буде не так вже й легко.

Про свій досвід на порталі Мінфін розповів один із користувачів.

Реклама
Читайте також:

Перевипуск цифрової картки в ПриватБанку

За словами клієнта, створити новий цифровий варіант своєї картки у додатку йому вдалося — проблеми почалися на етапі перейменування, коли застосунок припинив працювати.

"Зайшов підтверджуючи через дзвінок. Перейменував. Викинуло з додатка та заблокувало можливість входу. У чаті відмовився від верифікації за фото, на усі питання у чаті відповів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначив чоловік, далі банк запропонував виконати голосове підтвердження, однак у додатку ця функція не працювала.

"Відновлював доступ по відеочату, хоч мені це і не зручно", — зазначив клієнт.

Його здивувало, що банк рахує підозрілою операцію з відкриття та перейменування цифрової картки. До того ж в банку йому повідомили, що операція зі створення і додавання нової картки з іншою платіжною системою до чинного рахунку, можлива лише у відділенні ПриватБанку. 

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, що ПриватБанк списує гроші за тривале невикористання платіжних карток. Списання відбуваються автоматично, а сама послуга називається "комісією за обслуговування неактивних рахунків".

За інформацією державної фінустанови, навіть якщо не користуватися одним із рахунків, за банком є право з наступного місяця списати 20 грн. Ба більше — таку суму спишуть з кожного рахунку.

Раніше ми розповідали, кому у ПриватБанку треба замінити старі картки. Відомо, як це зробити у 2025 році. Також ми писали, що у ПриватБанку з'явився новий сервіс для ФОПів. Мова про "Миттєву розстрочку для бізнесу" з лімітом до 500 тисяч гривень. 

ПриватБанк банки банківські карти банк картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації