Україна
ПриватБанк може стягувати плату за старі рахунки — подробиці

ПриватБанк може стягувати плату за старі рахунки — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:17
ПриватБанк стягує додаткові кошти — що варто знати про старі рахунки
Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Тарифна політика державної фінустанови "ПриватБанк" передбачає стягнення додаткової плати за деякі рахунки. Якщо не дотриматись рекомендацій, банк матиме право за рік списати більш ніж 200 грн комісії.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку.

Читайте також:

За що ПриватБанк стягує додаткові кошти

Йдеться про списання коштів за тривале невикористання картки. Про те, що державна фінустанова списує кошти зі старих рахунків, розповіли клієнти банку. 

Зазначається, що банк без попереджень може списувати певну суму коштів. Відповідну плату називають "комісією за обслуговування неактивних рахунків".

Громадянка зауважила, що, оскільки в неї було два рахунки, за кожен було списано комісію. Вона тривалий час не користувалася старою картою, а на ній лишалася певна сума коштів. 

Як не платити комісію за неактивний рахунок

За інформацією держфінустанови, навіть якщо один із рахунків виявиться неактивним, банк матиме право з наступного місяця списати 20 грн/міс. При цьому таку суму буде списано з кожного рахунку. Таким чином, лише за одним рахунком у разі його невикористання банк матиме право стягнути за умовчанням понад 200 грн. 

Проте передбачений важливий нюанс — якщо на рахунку не вистачатиме коштів для списання, то сума стягнення не зможе перевищувати залишку. За умови, що на неактивному рахунку після списання комісії сума коштів буде дорівнювати нулю, то таку картку та рахунок закриють автоматично.

З огляду на це, клієнти можуть не сплачувати додаткову комісію, якщо періодично активувати рахунки. З цією метою радять до кінця місяця здійснювати будь-яку з операцій: 

  • грошові перекази з карти на карту/з рахунку на рахунок; 
  • розрахунок за товар у торгових точках; 
  • поповнення рахунку мобільного номера.

Раніше ми писали, хто з клієнтів ПриватБанку повинен замінити старі картки. У фінустанові дали рекомендації, як це правильно зробити у 2025 році. 

Також ми повідомляли, навіщо клієнтам ПриватБанку потрібна eSIM-карта. Цифрова картка підійде для різноманітних пристроїв, зокрема планшета чи смартгодинника.  

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
