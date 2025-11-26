Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Миттєва розстрочка до 500 тис. грн — хто отримає у ПриватБанку

Миттєва розстрочка до 500 тис. грн — хто отримає у ПриватБанку

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:01
Оновлено: 08:02
ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу — що про це відомо
Картка ПриватБанку і смартфон. Фото: Новини.LIVE

З листопада 2025 року бізнес-клієнти нарівні з фізичними особами зможуть робити необхідні для своєї діяльності закупівлі з оплатою частинами. Відповідна послуга для підприємців з'явилася у державному ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Реклама
Читайте також:

Оплата частинами у ПриватБанку для ФОПів

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого/середнього бізнесу (МСБ) Євгена Заіграєва, йдеться про фінансовий інструмент для підприємців "Миттєва розстрочка для бізнесу". Це важливий крок у підтримці українських підприємців під час війни. 

"Наша мета — надати максимально гнучкі та вигідні фінансові інструменти для бізнесу. Банк відкритий для співпраці з усіма компаніями, які продають товари чи надають послуги для бізнес клієнтів", — розповів Заіграєв. 

Як бізнесу оформити "Миттєву розстрочку"

Під час онлайн-покупок достатньо:

  • вибрати товари, які підпадатимуть під тип оплати "Миттєва розстрочка для бізнесу";
  • додати їх в кошик;
  • підписати кредитну угоду. 

Рішення узгоджується впродовж кількох хвилин, після чого гроші на рахунок постачальника зарахують автоматично, а кредитний договір з’явиться в "Приват24 для бізнесу".

Сума кредитування на придбання товарів або послуг для бізнесу варіюється від 20 до 500 тисяч гривень. Інформація щодо доступного ліміту міститься  у веб версії "Приват24 для бізнесу" в меню "Кредити — Миттєва розстрочка для бізнесу". 

Раніше ми розповідали, що мають зробити ФОПи одразу після того, як започаткують власну справу. Так, вони мають додати чи замінити КВЕДи, зареєструвати РРО/ПРРО і відкрити підприємницький рахунок у банківській установі. Також ми писали про шахраїв, які маскуються під ПриватБанк. Вони надсилають клієнтам фейкові листи з небезпечним наповненням, щоб викрасти їхні гроші. 

ФОП ПриватБанк кредити банки оплата
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації