ПриватБанк запустив нову послугу для бізнесу — що про це відомо

Картка ПриватБанку і смартфон. Фото: Новини.LIVE

З листопада 2025 року бізнес-клієнти нарівні з фізичними особами зможуть робити необхідні для своєї діяльності закупівлі з оплатою частинами. Відповідна послуга для підприємців з'явилася у державному ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба фінансової установи.

Оплата частинами у ПриватБанку для ФОПів

За словами члена правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого/середнього бізнесу (МСБ) Євгена Заіграєва, йдеться про фінансовий інструмент для підприємців "Миттєва розстрочка для бізнесу". Це важливий крок у підтримці українських підприємців під час війни.

"Наша мета — надати максимально гнучкі та вигідні фінансові інструменти для бізнесу. Банк відкритий для співпраці з усіма компаніями, які продають товари чи надають послуги для бізнес клієнтів", — розповів Заіграєв.

Як бізнесу оформити "Миттєву розстрочку"

Під час онлайн-покупок достатньо:

вибрати товари, які підпадатимуть під тип оплати "Миттєва розстрочка для бізнесу";

додати їх в кошик;

підписати кредитну угоду.

Рішення узгоджується впродовж кількох хвилин, після чого гроші на рахунок постачальника зарахують автоматично, а кредитний договір з’явиться в "Приват24 для бізнесу".

Сума кредитування на придбання товарів або послуг для бізнесу варіюється від 20 до 500 тисяч гривень. Інформація щодо доступного ліміту міститься у веб версії "Приват24 для бізнесу" в меню "Кредити — Миттєва розстрочка для бізнесу".

