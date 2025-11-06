Термін дії карт ПриватБанку — кому з клієнтів рекомендують отримати нові

Карта ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" мають замінити старі пластикові картки, термін дії яких було продовжено під час воєнного стану. Також у фінустанові доступні кілька способів продовження їх чинності.

Про це розповіли у пресслужбі банку.

Тривалість дії пластикових карт ПриватБанку

На період воєнного стану в Україні терміни дії всіх карт ПриватБанку неодноразово автоматично продовжувались. З огляду на це, їх можна використовувати без перевипуску.

За допомогою старих карт клієнтам надано можливість:

вільно здійснювати оплату в точках продажу та онлайн в Україні;

знімати готівкові кошти в банкоматах, терміналах та на касах;

здійснювати операції на порталі та в застосунку "Приват24".

Водночас в деяких випадках варто здійснити перевипуск карт з протермінованим терміном дії. Зокрема, за кордоном не скрізь можна буде розраховуватись старими картами, проте це можна робити вільно через застосунок.

Громадяни можуть перевипустити картку, якщо:

є бажання отримати нову;

виникла нагальна потреба через пошкодження;

у зв'язку зі втратою картки;

для надійності у разі поїздки за кордон.

Як замовити карту у разі завершення терміну дії

Попри те, що термін дії старих карт було продовжено під час війни на кілька років, за необхідності перевипуску це можна зробити у такі способи:

здійснити замовлення Digital картки замість фізичної у "Приват24";

оформити карту миттєвого випуску в будь-якому банківському відділенні;

отримати карту з доставкою на відділення як по Україні, так і за кордон.

Перевипустити карту можна онлайн у системі "Приват24" так:

відкрити меню "Гаманець";

вибрати картку, яку треба перевипустити;

вказати адресу відділення;

натиснути "Замовити картку".

Зокрема, правильно здійснити замовлення Digital картки можна завдяки відеоінструкції.

