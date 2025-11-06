Відео
Термін дії карт ПриватБанку — кому рекомендують замовити нові

Дата публікації: 6 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:01
Термін дії карт ПриватБанку — кому з клієнтів рекомендують отримати нові
Карта ПриватБанку у руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "ПриватБанку" мають замінити старі пластикові картки, термін дії яких було продовжено під час воєнного стану. Також у фінустанові доступні кілька способів продовження їх чинності.

Про це розповіли у пресслужбі банку.

Читайте також:

Тривалість дії пластикових карт ПриватБанку

На період воєнного стану в Україні терміни дії всіх карт ПриватБанку неодноразово автоматично продовжувались. З огляду на це, їх можна використовувати без перевипуску.

За допомогою старих карт клієнтам надано можливість:

  • вільно здійснювати оплату в точках продажу та онлайн в Україні;
  • знімати готівкові кошти в банкоматах, терміналах та на касах;
  • здійснювати операції на порталі та в застосунку "Приват24". 

Водночас в деяких випадках варто здійснити перевипуск карт з протермінованим терміном дії. Зокрема, за кордоном не скрізь можна буде розраховуватись старими картами, проте це можна робити вільно через застосунок.

Громадяни можуть перевипустити картку, якщо:

  • є бажання отримати нову;
  • виникла нагальна потреба через пошкодження;
  • у зв'язку зі втратою картки;
  • для надійності у разі поїздки за кордон.

Як замовити карту у разі завершення терміну дії 

Попри те, що термін дії старих карт було продовжено під час війни на кілька років, за необхідності перевипуску це можна зробити у такі способи:

  • здійснити замовлення Digital картки замість фізичної у "Приват24";
  • оформити карту миттєвого випуску в будь-якому банківському відділенні;
  • отримати карту з доставкою на відділення як по Україні, так і за кордон.

Перевипустити карту можна онлайн у системі "Приват24" так:

  • відкрити меню "Гаманець";
  • вибрати картку, яку треба перевипустити;
  • вказати адресу відділення;
  • натиснути "Замовити картку".

Зокрема, правильно здійснити замовлення Digital картки можна завдяки відеоінструкції.

 

Раніше ми повідомляли, як власникам карт ПриватБанку отримати осінні подарунки. Для цього необхідно скористатися послугою "Оплата частинами".  

Ще розповідали, навіщо необхідна eSIM-карта клієнтам ПриватБанку. Цифрову картку можна придбати для різних пристроїв, зокрема планшетів та смартгодинників. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
