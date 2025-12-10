Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Цифровые карты в ПриватБанке — клиент назвал важную проблему

Цифровые карты в ПриватБанке — клиент назвал важную проблему

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 07:01
Открытие цифровой карты в ПриватБанке — что известно не всем клиентам
Приват24 в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Владельцы цифровых карт, которые планируют перевыпустить электронный вариант, должны быть готовы к тому, что ПриватБанк ее заблокирует. А восстановить доступ будет не так уж и легко.

О своем опыте на портале Минфин рассказал один из пользователей.

Реклама
Читайте также:

Перевыпуск цифровой карты в ПриватБанке

По словам клиента, создать новый цифровой вариант своей карты в приложении ему удалось — проблемы начались на этапе переименования, когда приложение прекратило работать.

"Зашел подтверждая через звонок. Переименовал. Выбросило из приложения и заблокировало возможность входа. В чате отказался от верификации по фото, на все вопросы в чате ответил", — говорится в сообщении.

Как отметил мужчина, далее банк предложил выполнить голосовое подтверждение, однако в приложении эта функция не работала.

"Восстанавливал доступ по видеочату, хотя мне это и не удобно", — отметил клиент.

Его удивило, что банк считает подозрительной операцию по открытию и переименованию цифровой карты. К тому же в банке ему сообщили, что операция по созданию и добавлению новой карты с другой платежной системой к действующему счету, возможна только в отделении ПриватБанка.

О чем еще стоит знать

Напомним, что ПриватБанк списывает деньги за длительное неиспользование платежных карт. Списания происходят автоматически, а сама услуга называется "комиссией за обслуживание неактивных счетов".

По информации государственного финучреждения, даже если не пользоваться одним из счетов, за банком есть право со следующего месяца списать 20 грн. Более того - такую сумму спишут с каждого счета.

Ранее мы рассказывали, кому в ПриватБанке надо заменить старые карты. Известно, как это сделать в 2025 году. Также мы писали, что в ПриватБанке появился новый сервис для ФЛП. Речь о "Мгновенной рассрочке для бизнеса" с лимитом до 500 тысяч гривен.

ПриватБанк банки банковские карты банк карточка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации