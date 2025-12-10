Открытие цифровой карты в ПриватБанке — что известно не всем клиентам

Приват24 в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Владельцы цифровых карт, которые планируют перевыпустить электронный вариант, должны быть готовы к тому, что ПриватБанк ее заблокирует. А восстановить доступ будет не так уж и легко.

О своем опыте на портале Минфин рассказал один из пользователей.

Перевыпуск цифровой карты в ПриватБанке

По словам клиента, создать новый цифровой вариант своей карты в приложении ему удалось — проблемы начались на этапе переименования, когда приложение прекратило работать.

"Зашел подтверждая через звонок. Переименовал. Выбросило из приложения и заблокировало возможность входа. В чате отказался от верификации по фото, на все вопросы в чате ответил", — говорится в сообщении.

Как отметил мужчина, далее банк предложил выполнить голосовое подтверждение, однако в приложении эта функция не работала.

"Восстанавливал доступ по видеочату, хотя мне это и не удобно", — отметил клиент.

Его удивило, что банк считает подозрительной операцию по открытию и переименованию цифровой карты. К тому же в банке ему сообщили, что операция по созданию и добавлению новой карты с другой платежной системой к действующему счету, возможна только в отделении ПриватБанка.

