Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Тисяча гривень на зиму в Ощадбанку — чому складно отримати гроші

Тисяча гривень на зиму в Ощадбанку — чому складно отримати гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 06:01
Оновлено: 22:04
В Ощадбанку проблеми з виплатою "Зимової підтримки" — на що скаржаться клієнти
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

В усіх українців з 15 листопада 2025 року з’явився доступ до оформлення грошової допомоги в 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка". Оформити виплату можна в Ощадбанку, однак у деяких громадян виникають із цим проблеми.

Відповідне повідомлення з’явилося на порталі "Мінфін". 

Реклама
Читайте також:

Що не так із виплатою "Зимова підтримка" в Ощадбанку 

Як розповіла одна із користувачок, її батько, якому 85 років, отримує пенсію через Ощадбанк, тож вона вирішила допомогти йому оформити грошову допомогу на зиму через додаток Дія на картку Ощадбанку.

null
Клієнтка поскаржилася на виплату "Зимової тисячі" в Ощадбанку. Скриншот: Мінфін

"У додатку Дія тягне старий номер карти. Зателефонувала в банк, спитала, чи зайдуть гроші — вісім хвилин чекала в черзі, менеджер з п’ятого пояснення так і не зрозуміла, чого від неї хочуть, батько сам підтвердив свої дані", — йдеться у повідомленні. 

Жінка скаржиться, що працівники Ощадбанку не допомагають у розв’язанні проблеми, а якщо їхати безпосередньо у відділення фінансової установи — "потрібно сидіти у черзі три години, операторів замало". 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно Сергій Наумов пояснив, що клієнтам Ощадбанку іноді можуть відмовляти під час спроби розрахуватися отриманою держдопомогою. Причина: люди не зможуть купити товари чи послуги, якщо вони не приєдналися до програми. Також розчарування чекає тих, хто спробує зняти кошти з картки "Нацкешбеку", адже така опція відсутня.

"Операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками — неможливі. Кошти можна витратити до кінця 2025 року", — уточнив голова банку. 

Ще іноді заблокованими можуть бути операції через POS–термінали. Так, під час розрахунків у аптеках чи книгарнях відбуватиметься перевірка і торговця, і українського товару на предмет наявності у переліку учасників програми.

Раніше в Ощадбанку повідомили, як скористатися спрощеним механізмом закриття рахунків. Так, закрити картку дистанційно можна лише за певних умов. Також ми розповідали, які ліміти на зняття готівки встановили українські банки. Відомо, яку суму за один раз можна отримати в Ощадбанку. 

виплати Ощадбанк фінансова допомога гроші тисяча Зеленського
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації