В Ощадбанку проблеми з виплатою "Зимової підтримки" — на що скаржаться клієнти

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

В усіх українців з 15 листопада 2025 року з’явився доступ до оформлення грошової допомоги в 1 тисячу гривень за програмою "Зимова підтримка". Оформити виплату можна в Ощадбанку, однак у деяких громадян виникають із цим проблеми.

Відповідне повідомлення з’явилося на порталі "Мінфін".

Що не так із виплатою "Зимова підтримка" в Ощадбанку

Як розповіла одна із користувачок, її батько, якому 85 років, отримує пенсію через Ощадбанк, тож вона вирішила допомогти йому оформити грошову допомогу на зиму через додаток Дія на картку Ощадбанку.

Клієнтка поскаржилася на виплату "Зимової тисячі" в Ощадбанку. Скриншот: Мінфін

"У додатку Дія тягне старий номер карти. Зателефонувала в банк, спитала, чи зайдуть гроші — вісім хвилин чекала в черзі, менеджер з п’ятого пояснення так і не зрозуміла, чого від неї хочуть, батько сам підтвердив свої дані", — йдеться у повідомленні.

Жінка скаржиться, що працівники Ощадбанку не допомагають у розв’язанні проблеми, а якщо їхати безпосередньо у відділення фінансової установи — "потрібно сидіти у черзі три години, операторів замало".

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно Сергій Наумов пояснив, що клієнтам Ощадбанку іноді можуть відмовляти під час спроби розрахуватися отриманою держдопомогою. Причина: люди не зможуть купити товари чи послуги, якщо вони не приєдналися до програми. Також розчарування чекає тих, хто спробує зняти кошти з картки "Нацкешбеку", адже така опція відсутня.

"Операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками — неможливі. Кошти можна витратити до кінця 2025 року", — уточнив голова банку.

Ще іноді заблокованими можуть бути операції через POS–термінали. Так, під час розрахунків у аптеках чи книгарнях відбуватиметься перевірка і торговця, і українського товару на предмет наявності у переліку учасників програми.

Раніше в Ощадбанку повідомили, як скористатися спрощеним механізмом закриття рахунків. Так, закрити картку дистанційно можна лише за певних умов. Також ми розповідали, які ліміти на зняття готівки встановили українські банки. Відомо, яку суму за один раз можна отримати в Ощадбанку.