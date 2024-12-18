Зимова єПідтримка в Ощадбанку — правила використання коштів

"Зимова єПідтримка" в Ощадбанку — які можуть бути проблеми
Українці можуть отримати кошти в 1 тис. грн за державною програмою "Зимова єПідтримка" на картку "Національного кешбеку" в одному з найбільших державних банків країни — "Ощадбанку". Там пояснили, які можуть виникнути труднощі з використанням допомоги.
Про це йдеться у повідомленні голови правління Ощадбанку Сергія Наумова.
На що можна витратити кошти з картки "Нацкешбек"
Він зазначив, що клієнти Ощадбанку на тлі зарахування коштів за програмою "Зимова єПідтримка" почали активно звертатися до контакт-центру із запитанням, на які потреби можна витратити кошти з картки "Національний кешбек".
У зв'язку з цим вирішив уточнити основні моменти з цього приводу. Так, нараховані кошти дозволяється витратити на оплату:
- комунальних послуг;
- медичних послуг;
- освітніх послуг;
- транспорт;
- мобільний зв'язок;
- страхування;
- купівлю книг, друковану продукцію;
- українські ліки, лікарські засоби та медвироби.
Йдеться про товари українського виробництва, що зареєстровані в програмі "Національний кешбек" і реалізуються в торгових точках, які беруть участь у програмі. З вичерпним переліком можна ознайомитися за посиланням.
Також українці мають змогу витратити кошти на благодійність, задонатити на арію або купівлю військових облігацій.
Які можуть бути труднощі з використанням коштів
За словами Наумова, гроші дозволяється витрачати як онлайн, так і офлайн, проте виключно на вказані категорії витрат. У зв'язку з цим іноді можуть виникнути відмови, якщо компанії, товари чи послуги не залучені до програми.
Зокрема, банки здатні розпізнавати категорії товарів під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Йдеться про код, який присвоюють торговою точкою і характеризує напрямок бізнесу.
Також розчарування чекає тих, хто хотів би зняти кошти з картки "Нацкешбеку", адже така опція умовами програми не передбачена.
"Операції зі зняття готівки чи переказу коштів між картками — неможливі. Кошти можна витратити до кінця 2025 року", — уточнив голова банку.
Ще іноді можуть бути неможливі операції через POS–термінали. Так, під час розрахунків у аптеках чи книгарнях буде здійснюватися перевірка і торговця, і українського товару на предмет наявності у переліку учасників програми.
"Якщо операція, що підпадає під визначену категорію товарів була неуспішна, це означає, що відповідний торговець не включений до згаданого переліку та не приєднався до програми", — пояснив Наумов.
Також ми писали, що в Ощадбанку пообіцяли назвати нові терміни дії карток до кінця поточного року. Як відомо, чергове пролонгування дедлайну під час війни знову добігає кінця.
Ще повідомлялося, що деякі громадяни можуть оформити виплату в 1 тис. грн за програмою "Зимова єПідтримка" через банківські установи. Таким правом можуть скористатися тільки деякі категорії громадян.
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