Зняти готівку у листопаді — про які ліміти треба знати клієнтам банків

Людина з банківською карткою знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують діяти обмеження на зняття готівки в банкоматах. Які суми можуть знімати клієнти — банки вирішують самостійно.

Зняття готівки у банкоматах

Насамперед важливо знати, що Національний банк України встановив ліміт на зняття готівки. Так, у 2025 році можна знімати не більше 100 тисяч гривень на день. Громадяни України, які виїхали за кордон, за тиждень — від понеділка до неділі — можуть зняти суму у розмірі до 12,5 тисячі гривень.

Скільки грошей можна зняти в банкоматах

У листопаді 2025 року більшість українських банків видаватимуть клієнтам "на руки" не більше 20 тисяч гривень. Таку суму за раз можна отримати у:

Райффайзен Банку;

Універсал Банку;

Sense Bank;

ПУМБ;

Укрсиббанку;

ПриватБанку.

Які суми можна знімати в банкоматах. Скриншот: НБУ

Натомість Ощадбанк дозволяє клієнтам знімати суму до 50 тисяч гривень, але максимальна сума за одну операцію — 20 тисяч гривень. Банкомати Укрексімбанку видають по 25 тисяч гривень за одну операцію.

Інші банки встановили додаткові обмеження на видачу готівки. Наприклад, з рахунку в ОТП Банку можна зняти лише 10 тисяч гривень, але кількість операцій не обмежена. Тоді як банк Південний пропонує клієнтам зняти 10 тисяч гривень за раз, а за добу можна отримати не більше 20 тисяч гривень.

У Таскомбанку за добу можна знімати лише 10 тисяч гривень. У Кредобанку діють такі правила: за одну операцію з картки можна зняти 10 тисяч гривень, а якщо потрібна більша сума — повторити операцію можна за дві години.

Раніше ми розповідали, що українці на руках тримають понад 800 млрд гривень. Обсяг готівки зріс на 67,7 млрд гривень від початку року. Ще ми писали, що в Україні з обігу можуть зникнути монети номіналом 10 і 50 копійок. Причина — інфляційні процеси в країні.