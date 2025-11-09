Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ліміти на зняття готівки — скільки банки видають у листопаді

Ліміти на зняття готівки — скільки банки видають у листопаді

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 17:45
Оновлено: 13:01
Зняти готівку у листопаді — про які ліміти треба знати клієнтам банків
Людина з банківською карткою знімає гроші в банкоматі. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжують діяти обмеження на зняття готівки в банкоматах. Які суми можуть знімати клієнти — банки вирішують самостійно.

Сайт Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

Реклама
Читайте також:

Зняття готівки у банкоматах 

Насамперед важливо знати, що Національний банк України встановив ліміт на зняття готівки. Так, у 2025 році можна знімати не більше 100 тисяч гривень на день. Громадяни України, які виїхали за кордон, за тиждень — від понеділка до неділі — можуть зняти суму у розмірі до 12,5 тисячі гривень. 

Реклама

Скільки грошей можна зняти в банкоматах

У листопаді 2025 року більшість українських банків видаватимуть клієнтам "на руки" не більше 20 тисяч гривень. Таку суму за раз можна отримати у: 

  • Райффайзен Банку; 
  • Універсал Банку;
  • Sense Bank; 
  • ПУМБ; 
  • Укрсиббанку; 
  • ПриватБанку.
null
Які суми можна знімати в банкоматах. Скриншот: НБУ

Натомість Ощадбанк дозволяє клієнтам знімати суму до 50 тисяч гривень, але максимальна сума за одну операцію — 20 тисяч гривень. Банкомати Укрексімбанку видають по 25 тисяч гривень за одну операцію. 

Реклама

Інші банки встановили додаткові обмеження на видачу готівки.  Наприклад, з рахунку в ОТП Банку можна зняти лише 10 тисяч гривень, але кількість операцій не обмежена. Тоді як банк Південний пропонує клієнтам зняти 10 тисяч гривень за раз, а за добу можна отримати не більше 20 тисяч гривень. 

У Таскомбанку за добу можна знімати лише 10 тисяч гривень. У Кредобанку діють такі правила: за одну операцію з картки можна зняти 10 тисяч гривень, а якщо потрібна більша сума — повторити операцію можна за дві години. 

Реклама

Раніше ми розповідали, що українці на руках тримають понад 800 млрд гривень. Обсяг готівки зріс на 67,7 млрд гривень від початку року. Ще ми писали, що в Україні з обігу можуть зникнути монети номіналом 10 і 50 копійок. Причина — інфляційні процеси в країні.

ПриватБанк Ощадбанк банки банкомати готівка ПУМБ
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації