В Ощадбанке проблемы с выплатой "Зимней поддержки" — на что жалуются клиенты

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

У всех украинцев с 15 ноября 2025 года появился доступ к оформлению денежной помощи в 1 тысячу гривен по программе "Зимняя поддержка". Оформить выплату можно в Ощадбанке, однако у некоторых граждан возникают с этим проблемы.

Соответствующее сообщение появилось на портале "Минфин".

Что не так с выплатой "Зимняя поддержка" в Ощадбанке

Как рассказала одна из пользовательниц, ее отец, которому 85 лет, получает пенсию через Ощадбанк, поэтому она решила помочь ему оформить денежную помощь на зиму через приложение Дія на карту Ощадбанка.

"В приложении Дія тянет старый номер карты. Позвонила в банк, спросила, зайдут ли деньги—- восемь минут ждала в очереди, менеджер с пятого объяснения так и не поняла, чего от нее хотят, отец сам подтвердил свои данные", — говорится в сообщении.

Женщина жалуется, что работники Ощадбанка не помогают в решении проблемы, а если ехать непосредственно в отделение финансового учреждения — "нужно сидеть в очереди три часа, операторов мало".

Напомним, недавно Сергей Наумов объяснил, что клиентам Ощадбанка иногда могут отказывать при попытке рассчитаться полученной госпомощью. Причина: люди не смогут купить товары или услуги, если они не присоединились к программе. Также разочарование ждет тех, кто попытается снять средства с карты "Нацкешбека", ведь такая опция отсутствует.

"Операции по снятию наличных или перевода средств между картами - невозможны. Средства можно потратить до конца 2025 года", — уточнил глава банка.

Еще иногда заблокированными могут быть операции через POS-терминалы. Так, при расчетах в аптеках или книжных магазинах будет происходить проверка и торговца, и украинского товара на предмет наличия в перечне участников программы.

Ранее в Ощадбанке сообщили, как воспользоваться упрощенным механизмом закрытия счетов. Так, закрыть карту дистанционно можно только при определенных условиях. Также мы рассказывали, какие лимиты на снятие наличных установили украинские банки. Известно, какую сумму за один раз можно получить в Ощадбанке.