Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Термінали ПриватБанку — яку валюту можна вносити

Термінали ПриватБанку — яку валюту можна вносити

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 07:01
Поповнення карток у терміналах ПриватБанку — у яких валютах можна вносити готівку
Людина вносить гроші у термінал самообслуговування. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні майже кожен банк має термінали самообслуговування, скориставшись якими українці можуть отримати різні послуги. Наприклад, поповнити свої рахунки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких валютах термінали ПриватБанку приймають купюри.

Реклама
Читайте також:

Яку валюту можна вносити у термінали ПриватБанку

Фінансова установа повідомила, що термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і картками. Після авторизації в терміналі наявність фізичної картки не обов'язкова, оскільки для оплати використовуються доступні картки клієнта.

В термінали ПриватБанку можна вносити купюри таких валют:

  • гривня (UAH);
  • долар США (USD);
  • євро (EUR).

"Перелік номіналів купюр, які приймає термінал, доступний після натискання плашки "Приймаємо готівку від" зверху екрана", — підкреслили у ПриватБанку.

У пресслужбі фінансової установи також зауважили, що операції можна оплатити карткою, якщо її валюта збігається з валютою платежу. Наприклад, депозит у євро можна оплатити як готівкою, так і карткою в цій валюті.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, у клієнтів ПриватБанку у 2025 році буде шанс виграти до 2,5 тисяч гривень або один із гаджетів Samsung. Для цього вони мають приєднатися до програми лояльності, виконавши прості кроки: 

  • активувати послугу поповнення картки за номером телефону Приват24, якщо не зробили цього раніше;
  • надіслати або отримати переказ за номером телефону з картою Visa від 250 грн у застосунку.

Ці операції потрібно виконати у період до 22 вересня. 

Раніше у ПриватБанку розповіли детальніше про те, як клієнтам гарантувати безпеку фінансовому номеру телефону. Відомо, якої інструкції мають дотримуватися українці.

Також українці у Канаді отримають нові можливості для грошових переказів. Для цього ПриватБанк домовився про партнерство з канадською Ukrainian Credit Union Limited (Українська Кредитoва Спілка, UCU). 

ПриватБанк гроші валюта термінали готівка картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації