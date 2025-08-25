Поповнення карток у терміналах ПриватБанку — у яких валютах можна вносити готівку

Людина вносить гроші у термінал самообслуговування. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні майже кожен банк має термінали самообслуговування, скориставшись якими українці можуть отримати різні послуги. Наприклад, поповнити свої рахунки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких валютах термінали ПриватБанку приймають купюри.

Яку валюту можна вносити у термінали ПриватБанку

Фінансова установа повідомила, що термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і картками. Після авторизації в терміналі наявність фізичної картки не обов'язкова, оскільки для оплати використовуються доступні картки клієнта.

В термінали ПриватБанку можна вносити купюри таких валют:

гривня (UAH);

долар США (USD);

євро (EUR).

"Перелік номіналів купюр, які приймає термінал, доступний після натискання плашки "Приймаємо готівку від" зверху екрана", — підкреслили у ПриватБанку.

У пресслужбі фінансової установи також зауважили, що операції можна оплатити карткою, якщо її валюта збігається з валютою платежу. Наприклад, депозит у євро можна оплатити як готівкою, так і карткою в цій валюті.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, у клієнтів ПриватБанку у 2025 році буде шанс виграти до 2,5 тисяч гривень або один із гаджетів Samsung. Для цього вони мають приєднатися до програми лояльності, виконавши прості кроки:

активувати послугу поповнення картки за номером телефону Приват24, якщо не зробили цього раніше;

надіслати або отримати переказ за номером телефону з картою Visa від 250 грн у застосунку.

Ці операції потрібно виконати у період до 22 вересня.

Раніше у ПриватБанку розповіли детальніше про те, як клієнтам гарантувати безпеку фінансовому номеру телефону. Відомо, якої інструкції мають дотримуватися українці.

Також українці у Канаді отримають нові можливості для грошових переказів. Для цього ПриватБанк домовився про партнерство з канадською Ukrainian Credit Union Limited (Українська Кредитoва Спілка, UCU).