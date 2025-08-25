Поповнення карток у терміналах ПриватБанку — у яких валютах можна вносити готівку

Термінали ПриватБанку — яку валюту можна вносити
В Україні майже кожен банк має термінали самообслуговування, скориставшись якими українці можуть отримати різні послуги. Наприклад, поповнити свої рахунки.
Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких валютах термінали ПриватБанку приймають купюри.
Яку валюту можна вносити у термінали ПриватБанку
Фінансова установа повідомила, що термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і картками. Після авторизації в терміналі наявність фізичної картки не обов'язкова, оскільки для оплати використовуються доступні картки клієнта.
В термінали ПриватБанку можна вносити купюри таких валют:
- гривня (UAH);
- долар США (USD);
- євро (EUR).
"Перелік номіналів купюр, які приймає термінал, доступний після натискання плашки "Приймаємо готівку від" зверху екрана", — підкреслили у ПриватБанку.
У пресслужбі фінансової установи також зауважили, що операції можна оплатити карткою, якщо її валюта збігається з валютою платежу. Наприклад, депозит у євро можна оплатити як готівкою, так і карткою в цій валюті.
Про що ще варто знати
Нагадаємо, у клієнтів ПриватБанку у 2025 році буде шанс виграти до 2,5 тисяч гривень або один із гаджетів Samsung. Для цього вони мають приєднатися до програми лояльності, виконавши прості кроки:
- активувати послугу поповнення картки за номером телефону Приват24, якщо не зробили цього раніше;
- надіслати або отримати переказ за номером телефону з картою Visa від 250 грн у застосунку.
Ці операції потрібно виконати у період до 22 вересня.
Раніше у ПриватБанку розповіли детальніше про те, як клієнтам гарантувати безпеку фінансовому номеру телефону. Відомо, якої інструкції мають дотримуватися українці.
Також українці у Канаді отримають нові можливості для грошових переказів. Для цього ПриватБанк домовився про партнерство з канадською Ukrainian Credit Union Limited (Українська Кредитoва Спілка, UCU).
